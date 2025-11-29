Убийство киевлян продолжается

Россия атаковала ракетами и дронами Киев и область, сообщают телеграм-каналы.

По данным мэра украинской столицы Виталия Кличко, в городе погиб один человек, еще девять получили ранения. Позже стало известно о гибели еще одного человека.

По информации мониторинговых ресурсов, целью удара стали объекты энергетической инфраструктуры. В Киеве и пригородах у большинства абонентов отключены свет, вода и теплоснабжение.

Кроме того, в городе повреждены жилые дома в результате падения обломков сбитых беспилотников. Атака продолжается.