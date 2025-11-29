USD 1.7000
EUR 1.9700
RUB 2.1803
Над военной базой в городе Гнойен на востоке Германии в октябре зафиксировали дроны, когда там проходили учения с участием украинских военных.

Министерство внутренних дел земли Мекленбург-Передняя Померания подтвердило это в комментарии DPA.

Об инциденте с дронами первым сообщило издание Der Spiegel в материале, где рассказывало о потенциальных случаях гибридного влияния России, которые зафиксировали полиция и контрразведка Германии.

В целом с начала года в Германии, по данным Der Spiegel, зафиксировали «четырехзначное количество» пролетов неизвестных беспилотников над объектами Бундесвера, оборонными предприятиями и критической инфраструктурой.

Инцидент с неизвестным БПЛА над военной базой в Гнойене произошел 13 октября, его расследованием занимается полиция Мекленбурга-Передней Померании по факту «опасной съемки» военных объектов неизвестными лицами.

Немецкие власти неоднократно предупреждали, что дроны представляют угрозу безопасности, после серии вторжений в районе аэропортов и военных объектов в этом году.

Правительство Германии одобрило изменения в Закон о федеральной полиции, чтобы полицейские могли эффективнее противодействовать дронам.

