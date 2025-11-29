USD 1.7000
Ермака убрали за день до судьбоносных переговоров
Украинские переговорщики вылетели в США

ОБНОВЛЕНО 10:53
10:53 1154

Во Флориде секретарь СНБО Украины Рустем Умеров и замглавы МИД Украины Сергей Кислица встретятся со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Дональда Трампа - Джаредом Кушнером. 

По данным агентства Bloomberg, Уиткофф возглавит американскую делегацию на переговорах в России на следующей неделе.

* * * 10:28

Глава украинской разведки Кирилл Буданов направляется в Соединенные Штаты, при этом источники указывают, что он может возглавить переговоры.

Об этом сообщает The Economist, отмечая, что президент США Дональд Трамп делает приоритетом достижение соглашения, которое один из источников описал как «не позволяющее украинским бедам помешать неравному миру».

По другим сведениям, украинскую делегацию на переговорах в Майами возглавит секретарь СНБО Рустем Умеров.

11:27 472
