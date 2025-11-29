Трамп помиловал экс-президента

Президент США Дональд Трамп подписал указ о помиловании экс-президента Гондураса Хуана Орландо Эрнандеса, которого приговорили в Штатах к 45 годам тюрьмы за наркоторговлю.

«Я полностью помилую бывшего президента Хуана Орландо Эрнандеса, с которым, по мнению многих людей, которых я очень уважаю, обошлись очень жестоко и несправедливо», — написал американский лидер в соцсети Truth Social.

Он также выразил поддержку кандидату в президенты Гондураса Тито Асфуре и его политике, пообещав поддержку в случае его победы на выборах, которые пройдут 30 ноября.