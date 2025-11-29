USD 1.7000
EUR 1.9700
RUB 2.1803
Подписаться на уведомления
Ермака убрали за день до судьбоносных переговоров
Новость дня
Ермака убрали за день до судьбоносных переговоров

Трамп помиловал экс-президента

10:32 1379

Президент США Дональд Трамп подписал указ о помиловании экс-президента Гондураса Хуана Орландо Эрнандеса, которого приговорили в Штатах к 45 годам тюрьмы за наркоторговлю.

«Я полностью помилую бывшего президента Хуана Орландо Эрнандеса, с которым, по мнению многих людей, которых я очень уважаю, обошлись очень жестоко и несправедливо», — написал американский лидер в соцсети Truth Social.

Он также выразил поддержку кандидату в президенты Гондураса Тито Асфуре и его политике, пообещав поддержку в случае его победы на выборах, которые пройдут 30 ноября.

Получивших отсрочку от армии азербайджанцев осматривают повторно
Получивших отсрочку от армии азербайджанцев осматривают повторно
11:27 474
Горит российский нефтезавод
Горит российский нефтезавод видео
10:40 838
Словно не госпереворот, а смена декораций
Словно не госпереворот, а смена декораций новый мир
10:03 1161
У Срединного коридора появился серьезный конкурент
У Срединного коридора появился серьезный конкурент важная тема
28 ноября 2025, 20:58 8086
Украинские переговорщики вылетели в США
Украинские переговорщики вылетели в США ОБНОВЛЕНО 10:53
10:53 1155
Трамп помиловал экс-президента
Трамп помиловал экс-президента
10:32 1380
Убийство киевлян продолжается
Убийство киевлян продолжается видео
10:08 1001
Имран, скорее, жив. А Хан, скорее, мертв
Имран, скорее, жив. А Хан, скорее, мертв главный вопрос
02:57 3805
Зеленского ударили по «правой руке»
Зеленского ударили по «правой руке» главная тема
28 ноября 2025, 19:23 6022
Уволенный экс-глава Офиса Зеленского едет на фронт
Уволенный экс-глава Офиса Зеленского едет на фронт
10:02 1839
Ермака убрали за день до судьбоносных переговоров
Ермака убрали за день до судьбоносных переговоров обновлено 22:39
28 ноября 2025, 22:39 22574

ЭТО ВАЖНО

Получивших отсрочку от армии азербайджанцев осматривают повторно
Получивших отсрочку от армии азербайджанцев осматривают повторно
11:27 474
Горит российский нефтезавод
Горит российский нефтезавод видео
10:40 838
Словно не госпереворот, а смена декораций
Словно не госпереворот, а смена декораций новый мир
10:03 1161
У Срединного коридора появился серьезный конкурент
У Срединного коридора появился серьезный конкурент важная тема
28 ноября 2025, 20:58 8086
Украинские переговорщики вылетели в США
Украинские переговорщики вылетели в США ОБНОВЛЕНО 10:53
10:53 1155
Трамп помиловал экс-президента
Трамп помиловал экс-президента
10:32 1380
Убийство киевлян продолжается
Убийство киевлян продолжается видео
10:08 1001
Имран, скорее, жив. А Хан, скорее, мертв
Имран, скорее, жив. А Хан, скорее, мертв главный вопрос
02:57 3805
Зеленского ударили по «правой руке»
Зеленского ударили по «правой руке» главная тема
28 ноября 2025, 19:23 6022
Уволенный экс-глава Офиса Зеленского едет на фронт
Уволенный экс-глава Офиса Зеленского едет на фронт
10:02 1839
Ермака убрали за день до судьбоносных переговоров
Ермака убрали за день до судьбоносных переговоров обновлено 22:39
28 ноября 2025, 22:39 22574
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться