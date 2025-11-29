Горит российский нефтезавод

В Северском районе Краснодарского края России после атаки беспилотников начался пожар на территории Афипского нефтеперерабатывающего завода. Сообщения об ударах по заводу в ночь на субботу, 29 ноября, подтвердили в оперштабе Кубани.

На кадрах, опубликованных телеграм-каналами, видно огромное зарево от пожара.

Афипский НПЗ - один из крупнейших на юге России. С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину неоднократно становился целью атак украинских БПЛА. В конце сентября 2025 года в результате очередной такой атаки была повреждена одна из установок НПЗ.