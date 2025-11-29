USD 1.7000
На официальном сайте Белого дома 28 ноября появился раздел с «залом позора» для СМИ, уличенных в распространении лживых новостей.

«Зал позора преступников. Подборка ложных и вводящих в заблуждение сообщений СМИ, отмеченных Белым домом. Пролистайте, чтобы узнать правду», — призывают авторы раздела.

В список попали такие медиа, как The Washington Post (WP), CBS News, CNN, The Boston Globe, The Independent.

В каждом конкретном случае неверной подачи материала указываются распространившие ложь издания и репортеры. Также в каждом примере обозначена классификация журналистских ошибок. Среди них — предвзятость, халатность, искажение фактов, ложь, «левое безумие», искажение контекста и другие.

3 ноября сообщалось, что корпорация Би-би-си в 2021 году сфальсифицировала речь американского лидера Дональда Трампа о беспорядках в Капитолии. По информации The Telegraph, телеканал создал впечатление, что Трамп поощряет беспорядки на Капитолийском холме.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт 7 ноября назвала Би-би-си фейковым СМИ.

