Получивших отсрочку от армии азербайджанцев осматривают повторно

В Азербайджане повторно проводится медицинское освидетельствование лиц, получивших отсрочку от военной службы в различные годы.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник Главного управления организационного контроля Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу полковник Азиз Гидаев на встрече с представителями гражданского общества.

Он отметил, что за последний год среди лиц, получивших отсрочку от призыва из-за определенных заболеваний в разные периоды, после повторного обследования те, у кого не выявлено серьезных проблем со здоровьем, привлекаются к военной службе.