USD 1.7000
EUR 1.9700
RUB 2.1803
Подписаться на уведомления
Ермака убрали за день до судьбоносных переговоров
Новость дня
Ермака убрали за день до судьбоносных переговоров

Получивших отсрочку от армии азербайджанцев осматривают повторно

11:27 496

В Азербайджане повторно проводится медицинское освидетельствование лиц, получивших отсрочку от военной службы в различные годы.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник Главного управления организационного контроля Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу полковник Азиз Гидаев на встрече с представителями гражданского общества.

Он отметил, что за последний год среди лиц, получивших отсрочку от призыва из-за определенных заболеваний в разные периоды, после повторного обследования те, у кого не выявлено серьезных проблем со здоровьем, привлекаются к военной службе.

Получивших отсрочку от армии азербайджанцев осматривают повторно
Получивших отсрочку от армии азербайджанцев осматривают повторно
11:27 497
Горит российский нефтезавод
Горит российский нефтезавод видео
10:40 855
Словно не госпереворот, а смена декораций
Словно не госпереворот, а смена декораций новый мир
10:03 1167
У Срединного коридора появился серьезный конкурент
У Срединного коридора появился серьезный конкурент важная тема
28 ноября 2025, 20:58 8092
Украинские переговорщики вылетели в США
Украинские переговорщики вылетели в США ОБНОВЛЕНО 10:53
10:53 1164
Трамп помиловал экс-президента
Трамп помиловал экс-президента
10:32 1396
Убийство киевлян продолжается
Убийство киевлян продолжается видео
10:08 1008
Имран, скорее, жив. А Хан, скорее, мертв
Имран, скорее, жив. А Хан, скорее, мертв главный вопрос
02:57 3811
Зеленского ударили по «правой руке»
Зеленского ударили по «правой руке» главная тема
28 ноября 2025, 19:23 6025
Уволенный экс-глава Офиса Зеленского едет на фронт
Уволенный экс-глава Офиса Зеленского едет на фронт
10:02 1854
Ермака убрали за день до судьбоносных переговоров
Ермака убрали за день до судьбоносных переговоров обновлено 22:39
28 ноября 2025, 22:39 22586

ЭТО ВАЖНО

Получивших отсрочку от армии азербайджанцев осматривают повторно
Получивших отсрочку от армии азербайджанцев осматривают повторно
11:27 497
Горит российский нефтезавод
Горит российский нефтезавод видео
10:40 855
Словно не госпереворот, а смена декораций
Словно не госпереворот, а смена декораций новый мир
10:03 1167
У Срединного коридора появился серьезный конкурент
У Срединного коридора появился серьезный конкурент важная тема
28 ноября 2025, 20:58 8092
Украинские переговорщики вылетели в США
Украинские переговорщики вылетели в США ОБНОВЛЕНО 10:53
10:53 1164
Трамп помиловал экс-президента
Трамп помиловал экс-президента
10:32 1396
Убийство киевлян продолжается
Убийство киевлян продолжается видео
10:08 1008
Имран, скорее, жив. А Хан, скорее, мертв
Имран, скорее, жив. А Хан, скорее, мертв главный вопрос
02:57 3811
Зеленского ударили по «правой руке»
Зеленского ударили по «правой руке» главная тема
28 ноября 2025, 19:23 6025
Уволенный экс-глава Офиса Зеленского едет на фронт
Уволенный экс-глава Офиса Зеленского едет на фронт
10:02 1854
Ермака убрали за день до судьбоносных переговоров
Ермака убрали за день до судьбоносных переговоров обновлено 22:39
28 ноября 2025, 22:39 22586
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться