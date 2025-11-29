USD 1.7000
Ермака убрали за день до судьбоносных переговоров
Ермака убрали за день до судьбоносных переговоров

Теперь и Европе нет покоя

11:35

Польша поднимала в воздух дежурные пары истребителей в связи с наблюдавшейся, по версии Варшавы, активностью России в Украине. Об этом сообщило Оперативное командование польской армии.

«В связи с ударами Российской Федерации по объектам, расположенным на территории Украины, в воздушном пространстве Польши действует военная авиация. <...> В воздух подняты истребители, наземные системы ПВО и радиолокационной разведки приведены в полную готовность», - говорится в публикации, размещенной в соцсети X.

Примерно час спустя польские военные сообщили, что операция закончилась, истребители вернулись на аэродромы базирования.

В Молдове в ночь на субботу, 29 ноября, два дрона вторглись в воздушное пространство страны в районе Воронково, сообщает телеканал TV8.

Согласно сообщению пограничной полиции, украинские пограничники уведомили молдавских коллег о вторжении БПЛА.

В качестве меры предосторожности воздушное пространство Республики Молдова было временно закрыто, а затем снова открыто, за исключением северного региона.

Зона, через которую могли пролетать дроны, проверяется, и пока не обнаружено объектов, представляющих угрозу для граждан. 

Власти Молдовы уверяют, что продолжают следить за ситуацией, и рекомендуют соблюдать официальные указания по безопасности в регионе.

Напомним, 25 ноября Румыния и Молдова подтвердили факты нарушения своего воздушного пространства.

В Молдове позже уточнили, что зафиксировали пролет шести БПЛА, один из них «приземлился» на крышу здания в сельской местности.

Отметим, что утром 29 ноября на всей территории Украины объявлялась воздушная тревога.

