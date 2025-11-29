Миллиардера Сулейманова обвинили в двух убийствах

Российского миллиардера Ибрагима Сулейманова обвинили в двух убийствах. Об этом говорится в судебных материалах, сообщает РИА Новости.

Сулейманов проходит обвиняемым по делу об убийстве экс-главы Федеральной службы по финансовому оздоровлению и банкротству Георгия Таля в 2004 году и председателя профсоюзного комитета работников наземных служб авиакомпании «Внуковские авиалинии» Геннадия Борисова. Он также проходит по делу о покушении на адвоката Илью Перегудова.

В материалах указано, что причастность Сулейманова к преступлениям подтверждается данными оперативно-разыскных мероприятий. Однако защита утверждает, что доказательств вины Сулейманова нет.

Показания на обвиняемого дал предполагаемый исполнитель преступления.

6 октября сообщалось, что минимум трое пособников бизнесмена Ибрагима Сулейманова были задержаны в Дагестане в рамках уголовного дела об организации убийств. Они считаются причастными к убийству 2021 года. Днем позже все три фигуранта были арестованы.

3 октября источник «Известий» сообщил, что по подозрению в организации убийства Таля был задержан бизнесмен Ибрагим Сулейманов. По данным собеседника, Сулейманов уже имеет судимость. Отмечалось, что в 2007 году миллиардеру и его партнеру Татевосу Суринову предъявили обвинения по ч. 1 и ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество») и по ст. 174 УК РФ («Легализация (отмывание) денежных средств»). Позднее следствие попросило заключить под стражу Сулейманова. Суд удовлетворил это ходатайство и арестовал миллиардера.

Кроме того, под арест отправился и еще один фигурант уголовного дела — Муххамед Дарбишев. Он был заключен под стражу на два месяца.