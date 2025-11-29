USD 1.7000
EUR 1.9700
RUB 2.1803
Подписаться на уведомления
Ермака убрали за день до судьбоносных переговоров
Новость дня
Ермака убрали за день до судьбоносных переговоров

Миллиардера Сулейманова обвинили в двух убийствах

12:14 2355

Российского миллиардера Ибрагима Сулейманова обвинили в двух убийствах. Об этом говорится в судебных материалах, сообщает РИА Новости.

Сулейманов проходит обвиняемым по делу об убийстве экс-главы Федеральной службы по финансовому оздоровлению и банкротству Георгия Таля в 2004 году и председателя профсоюзного комитета работников наземных служб авиакомпании «Внуковские авиалинии» Геннадия Борисова. Он также проходит по делу о покушении на адвоката Илью Перегудова.

В материалах указано, что причастность Сулейманова к преступлениям подтверждается данными оперативно-разыскных мероприятий. Однако защита утверждает, что доказательств вины Сулейманова нет.

Показания на обвиняемого дал предполагаемый исполнитель преступления.

6 октября сообщалось, что минимум трое пособников бизнесмена Ибрагима Сулейманова были задержаны в Дагестане в рамках уголовного дела об организации убийств. Они считаются причастными к убийству 2021 года. Днем позже все три фигуранта были арестованы.

3 октября источник «Известий» сообщил, что по подозрению в организации убийства Таля был задержан бизнесмен Ибрагим Сулейманов. По данным собеседника, Сулейманов уже имеет судимость. Отмечалось, что в 2007 году миллиардеру и его партнеру Татевосу Суринову предъявили обвинения по ч. 1 и ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество») и по ст. 174 УК РФ («Легализация (отмывание) денежных средств»). Позднее следствие попросило заключить под стражу Сулейманова. Суд удовлетворил это ходатайство и арестовал миллиардера.

Кроме того, под арест отправился и еще один фигурант уголовного дела — Муххамед Дарбишев. Он был заключен под стражу на два месяца.

Богом забытые Ени Гюнешли
Богом забытые Ени Гюнешли поговорим о наших проблемах; все еще актуально
10:50 2769
Словно не госпереворот, а смена декораций
Словно не госпереворот, а смена декораций новый мир
10:03 2653
Повторная атака беспилотников на танкер у берегов Турции
Повторная атака беспилотников на танкер у берегов Турции
14:10 1234
Американцы устали от Ермака
Американцы устали от Ермака обновлено 14:09
14:09 3746
В Азербайджане махнули на баранов
В Азербайджане махнули на баранов поговорим о наших проблемах
12:26 3191
Имран, скорее, жив. А Хан, скорее, мертв
Имран, скорее, жив. А Хан, скорее, мертв главный вопрос
02:57 4590
Атака на КТК: взорвался один из трех причалов
Атака на КТК: взорвался один из трех причалов видео; обновлено 13:44
13:44 3671
Полмиллиона киевлян остались без света
Полмиллиона киевлян остались без света обновлено 13:28; видео
13:28 2438
Фарид Гаибов в третий раз избран президентом Европейской гимнастики
Фарид Гаибов в третий раз избран президентом Европейской гимнастики ФОТО
13:07 666
У Трампа не захотели обезопасить себя от прослушки
У Трампа не захотели обезопасить себя от прослушки ОБНОВЛЕНО 12:47
12:47 3296
Митинг – арест. Арест - митинг
Митинг – арест. Арест - митинг наша корреспонденция
28 ноября 2025, 21:22 3939

ЭТО ВАЖНО

Богом забытые Ени Гюнешли
Богом забытые Ени Гюнешли поговорим о наших проблемах; все еще актуально
10:50 2769
Словно не госпереворот, а смена декораций
Словно не госпереворот, а смена декораций новый мир
10:03 2653
Повторная атака беспилотников на танкер у берегов Турции
Повторная атака беспилотников на танкер у берегов Турции
14:10 1234
Американцы устали от Ермака
Американцы устали от Ермака обновлено 14:09
14:09 3746
В Азербайджане махнули на баранов
В Азербайджане махнули на баранов поговорим о наших проблемах
12:26 3191
Имран, скорее, жив. А Хан, скорее, мертв
Имран, скорее, жив. А Хан, скорее, мертв главный вопрос
02:57 4590
Атака на КТК: взорвался один из трех причалов
Атака на КТК: взорвался один из трех причалов видео; обновлено 13:44
13:44 3671
Полмиллиона киевлян остались без света
Полмиллиона киевлян остались без света обновлено 13:28; видео
13:28 2438
Фарид Гаибов в третий раз избран президентом Европейской гимнастики
Фарид Гаибов в третий раз избран президентом Европейской гимнастики ФОТО
13:07 666
У Трампа не захотели обезопасить себя от прослушки
У Трампа не захотели обезопасить себя от прослушки ОБНОВЛЕНО 12:47
12:47 3296
Митинг – арест. Арест - митинг
Митинг – арест. Арест - митинг наша корреспонденция
28 ноября 2025, 21:22 3939
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться