УЕФА оштрафовал «Карабах»

УЕФА оштрафовал футбольный клуб «Карабах». Об этом сообщается на официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций.
Причиной стали действия болельщиков агдамской команды во время домашнего матча юношеской Лиги УЕФА U-19 в рамках IV тура против английского «Челси».
Фанаты «Карабаха» допустили «расистское поведение» в отношении игрока соперника, за что клуб был оштрафован на 5 000 евро.
Кроме того, «Карабах» получил условное наказание: следующий домашний матч команда проведет без зрителей. Если подобные инциденты повторятся в установленный период, санкция вступит в силу.