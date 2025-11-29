USD 1.7000
Ермака убрали за день до судьбоносных переговоров
Ермака убрали за день до судьбоносных переговоров

УЕФА оштрафовал «Карабах»

12:25

УЕФА оштрафовал футбольный клуб «Карабах». Об этом сообщается на официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций.

Причиной стали действия болельщиков агдамской команды во время домашнего матча юношеской Лиги УЕФА U-19 в рамках IV тура против английского «Челси».

Фанаты «Карабаха» допустили «расистское поведение» в отношении игрока соперника, за что клуб был оштрафован на 5 000 евро.

Кроме того, «Карабах» получил условное наказание: следующий домашний матч команда проведет без зрителей. Если подобные инциденты повторятся в установленный период, санкция вступит в силу.

Богом забытые Ени Гюнешли
Богом забытые Ени Гюнешли поговорим о наших проблемах; все еще актуально
10:50 2771
Словно не госпереворот, а смена декораций
Словно не госпереворот, а смена декораций новый мир
10:03 2654
Повторная атака беспилотников на танкер у берегов Турции
Повторная атака беспилотников на танкер у берегов Турции
14:10 1235
Американцы устали от Ермака
Американцы устали от Ермака обновлено 14:09
14:09 3746
В Азербайджане махнули на баранов
В Азербайджане махнули на баранов поговорим о наших проблемах
12:26 3192
Имран, скорее, жив. А Хан, скорее, мертв
Имран, скорее, жив. А Хан, скорее, мертв главный вопрос
02:57 4590
Атака на КТК: взорвался один из трех причалов
Атака на КТК: взорвался один из трех причалов видео; обновлено 13:44
13:44 3671
Полмиллиона киевлян остались без света
Полмиллиона киевлян остались без света обновлено 13:28; видео
13:28 2438
Фарид Гаибов в третий раз избран президентом Европейской гимнастики
Фарид Гаибов в третий раз избран президентом Европейской гимнастики ФОТО
13:07 666
У Трампа не захотели обезопасить себя от прослушки
У Трампа не захотели обезопасить себя от прослушки ОБНОВЛЕНО 12:47
12:47 3296
Митинг – арест. Арест - митинг
Митинг – арест. Арест - митинг наша корреспонденция
28 ноября 2025, 21:22 3939

