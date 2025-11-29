УЕФА оштрафовал «Карабах»

УЕФА оштрафовал футбольный клуб « Карабах ». Об этом сообщается на официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций.

Причиной стали действия болельщиков агдамской команды во время домашнего матча юношеской Лиги УЕФА U-19 в рамках IV тура против английского «Челси».

Фанаты «Карабаха» допустили «расистское поведение» в отношении игрока соперника, за что клуб был оштрафован на 5 000 евро.

Кроме того, «Карабах» получил условное наказание: следующий домашний матч команда проведет без зрителей. Если подобные инциденты повторятся в установленный период, санкция вступит в силу.