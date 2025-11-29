Коллегия адвокатов не оставит в беде

В рамках «Года Конституции и Суверенитета» по совместной инициативе Милли Меджлиса и Коллегии адвокатов (КА) в регионах Азербайджана проведены очередные социально-правовые акции по оказанию бесплатной юридической помощи малообеспеченным и социально уязвимым слоям населения. Об этом сообщили в пресс-службе Коллегии адвокатов.

В рамках акций, организованных 27-28 ноября 2025 года, гражданам из Евлахского, Билясуварского и Гарадагского районов была оказана бесплатная юридическая помощь.

Так, в городе Евлах, в Центре Гейдара Алиева, по инициативе депутатов Милли Меджлиса Али Гусейнли и Ильхама Мамедова, в административном здании районной организации партии "Ени Азербайджан" в поселке Джебраил Билясуварского района – по инициативе депутата Джейхуна Мамедова и в Центре Гейдара Алиева в поселке Локбатан Гарадагского района – по инициативе депутата Айдына Гусейнова и при поддержке КА гражданам была оказана бесплатная юридическая помощь.

В ходе акций адвокаты Евлаха, Билясуварского района и Адвокатской конторы №10 города Баку оказали бесплатную юридическую помощь более 150 гражданам по различным отраслям права. Гражданам были предоставлены юридические консультации по административным вопросам, защите имущественных прав, земельным спорам, вопросам взыскания алиментов, назначения инвалидности и другим социальным вопросам, а обращения были индивидуально рассмотрены и направлены в соответствующие органы.