Ермака убрали за день до судьбоносных переговоров
Ермака убрали за день до судьбоносных переговоров

Коллегия адвокатов не оставит в беде

13:08

В рамках «Года Конституции и Суверенитета» по совместной инициативе Милли Меджлиса и Коллегии адвокатов (КА) в регионах Азербайджана проведены очередные социально-правовые акции по оказанию бесплатной юридической помощи малообеспеченным и социально уязвимым слоям населения. Об этом сообщили в пресс-службе Коллегии адвокатов.

В рамках акций, организованных 27-28 ноября 2025 года, гражданам из Евлахского, Билясуварского и Гарадагского районов была оказана бесплатная юридическая помощь.

Так, в городе Евлах, в Центре Гейдара Алиева, по инициативе депутатов Милли Меджлиса Али Гусейнли и Ильхама Мамедова, в административном здании районной организации партии "Ени Азербайджан" в поселке Джебраил Билясуварского района – по инициативе депутата Джейхуна Мамедова и в Центре Гейдара Алиева в поселке Локбатан Гарадагского района – по инициативе депутата Айдына Гусейнова и при поддержке КА гражданам была оказана бесплатная юридическая помощь.

В ходе акций адвокаты Евлаха, Билясуварского района и Адвокатской конторы №10 города Баку оказали бесплатную юридическую помощь более 150 гражданам по различным отраслям права. Гражданам были предоставлены юридические консультации по административным вопросам, защите имущественных прав, земельным спорам, вопросам взыскания алиментов, назначения инвалидности и другим социальным вопросам, а обращения были индивидуально рассмотрены и направлены в соответствующие органы.

Богом забытые Ени Гюнешли
Богом забытые Ени Гюнешли
10:50
Словно не госпереворот, а смена декораций
Словно не госпереворот, а смена декораций
10:03
Повторная атака беспилотников на танкер у берегов Турции
Повторная атака беспилотников на танкер у берегов Турции
14:10
Американцы устали от Ермака
Американцы устали от Ермака
14:09
В Азербайджане махнули на баранов
В Азербайджане махнули на баранов
12:26
Имран, скорее, жив. А Хан, скорее, мертв
Имран, скорее, жив. А Хан, скорее, мертв
02:57
Атака на КТК: взорвался один из трех причалов
Атака на КТК: взорвался один из трех причалов
13:44
Полмиллиона киевлян остались без света
Полмиллиона киевлян остались без света
13:28
Фарид Гаибов в третий раз избран президентом Европейской гимнастики
Фарид Гаибов в третий раз избран президентом Европейской гимнастики
13:07
У Трампа не захотели обезопасить себя от прослушки
У Трампа не захотели обезопасить себя от прослушки
12:47
Митинг – арест. Арест - митинг
Митинг – арест. Арест - митинг
28 ноября 2025, 21:22

