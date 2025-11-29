USD 1.7000
EUR 1.9700
RUB 2.1803
Подписаться на уведомления
Ермака убрали за день до судьбоносных переговоров
Новость дня
Ермака убрали за день до судьбоносных переговоров

Фарид Гаибов в третий раз избран президентом Европейской гимнастики

ФОТО
Отдел спорта
13:07 667

В Праге в рамках Конгресса Европейской гимнастики состоялись выборы президента организации.

На пост претендовали действующий глава Фарид Гаибов, а также хорват Марио Вукойя. Выборы завершились победой министра молодежи и спорта Азербайджана со счетом 27:23.

Впервые Фарид Гаибов был избран президентом Европейского союза гимнастики (прежнее название организации) в 2017 году, сменив на этом посту француза Жоржа Гельзека. Будущий министр молодежи и спорта, занимавший на тот момент пост генерального секретаря в Федерации гимнастики Азербайджана, набрал 28 голосов и опередил на 8 пунктов своего соперника из Словении Эдварда Колара. Фарид Гаибов стал первым азербайджанцем, возглавившим спортивную федерацию по олимпийскому виду спорта.

Он был переизбран в декабре 2022 года. В португальской Албуфейре Гаибов был единственным кандидатом, и все 44 голосовавших отдали свои голоса ему.

Богом забытые Ени Гюнешли
Богом забытые Ени Гюнешли поговорим о наших проблемах; все еще актуально
10:50 2771
Словно не госпереворот, а смена декораций
Словно не госпереворот, а смена декораций новый мир
10:03 2659
Повторная атака беспилотников на танкер у берегов Турции
Повторная атака беспилотников на танкер у берегов Турции
14:10 1238
Американцы устали от Ермака
Американцы устали от Ермака обновлено 14:09
14:09 3748
В Азербайджане махнули на баранов
В Азербайджане махнули на баранов поговорим о наших проблемах
12:26 3194
Имран, скорее, жив. А Хан, скорее, мертв
Имран, скорее, жив. А Хан, скорее, мертв главный вопрос
02:57 4590
Атака на КТК: взорвался один из трех причалов
Атака на КТК: взорвался один из трех причалов видео; обновлено 13:44
13:44 3672
Полмиллиона киевлян остались без света
Полмиллиона киевлян остались без света обновлено 13:28; видео
13:28 2438
Фарид Гаибов в третий раз избран президентом Европейской гимнастики
Фарид Гаибов в третий раз избран президентом Европейской гимнастики ФОТО
13:07 668
У Трампа не захотели обезопасить себя от прослушки
У Трампа не захотели обезопасить себя от прослушки ОБНОВЛЕНО 12:47
12:47 3296
Митинг – арест. Арест - митинг
Митинг – арест. Арест - митинг наша корреспонденция
28 ноября 2025, 21:22 3941

ЭТО ВАЖНО

Богом забытые Ени Гюнешли
Богом забытые Ени Гюнешли поговорим о наших проблемах; все еще актуально
10:50 2771
Словно не госпереворот, а смена декораций
Словно не госпереворот, а смена декораций новый мир
10:03 2659
Повторная атака беспилотников на танкер у берегов Турции
Повторная атака беспилотников на танкер у берегов Турции
14:10 1238
Американцы устали от Ермака
Американцы устали от Ермака обновлено 14:09
14:09 3748
В Азербайджане махнули на баранов
В Азербайджане махнули на баранов поговорим о наших проблемах
12:26 3194
Имран, скорее, жив. А Хан, скорее, мертв
Имран, скорее, жив. А Хан, скорее, мертв главный вопрос
02:57 4590
Атака на КТК: взорвался один из трех причалов
Атака на КТК: взорвался один из трех причалов видео; обновлено 13:44
13:44 3672
Полмиллиона киевлян остались без света
Полмиллиона киевлян остались без света обновлено 13:28; видео
13:28 2438
Фарид Гаибов в третий раз избран президентом Европейской гимнастики
Фарид Гаибов в третий раз избран президентом Европейской гимнастики ФОТО
13:07 668
У Трампа не захотели обезопасить себя от прослушки
У Трампа не захотели обезопасить себя от прослушки ОБНОВЛЕНО 12:47
12:47 3296
Митинг – арест. Арест - митинг
Митинг – арест. Арест - митинг наша корреспонденция
28 ноября 2025, 21:22 3941
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться