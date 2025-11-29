Фарид Гаибов в третий раз избран президентом Европейской гимнастики

На пост претендовали действующий глава Фарид Гаибов, а также хорват Марио Вукойя. Выборы завершились победой министра молодежи и спорта Азербайджана со счетом 27:23.

Впервые Фарид Гаибов был избран президентом Европейского союза гимнастики (прежнее название организации) в 2017 году, сменив на этом посту француза Жоржа Гельзека. Будущий министр молодежи и спорта, занимавший на тот момент пост генерального секретаря в Федерации гимнастики Азербайджана, набрал 28 голосов и опередил на 8 пунктов своего соперника из Словении Эдварда Колара. Фарид Гаибов стал первым азербайджанцем, возглавившим спортивную федерацию по олимпийскому виду спорта.

Он был переизбран в декабре 2022 года. В португальской Албуфейре Гаибов был единственным кандидатом, и все 44 голосовавших отдали свои голоса ему.