Лидер грузинской оппозиции пытался поджечь здание суда

Один из лидеров оппозиционной партии «Сильная Грузия – Лело» Александр Элисашвили был задержан рано утром в субботу, 29 ноября, полицейскими при попытке поджога документации и здания канцелярии Тбилисского городского суда, сообщает МВД Грузии.

По информации ведомства, Элисашвили молотком разбил стекло входной двери в здании канцелярии суда и облил бензином периметр здания, оборудование, документацию. При попытке поджога он был задержан сотрудниками полиции.

«Элисашвили оказал полицейским сопротивление, применив имеющееся у него огнестрельное оружие, однако, несмотря на сопротивление, он был задержан», - говорится в информации МВД.

Во время инцидента один из приставов суда получил травмы и был доставлен в больницу. При задержании пострадал и Элисашвили.

Ранее против него было возбуждено уголовное дело за избиение человека, а летом 2024 года Элисашвили, будучи депутатом парламента Грузии, напал с кулаками на председателя фракции правящей партии «Грузинская мечта» Мамуку Мдинарадзе. Тогда против Элисашвили не начали уголовное преследование в связи со статусом депутата.