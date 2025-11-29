USD 1.7000
EUR 1.9700
RUB 2.1803
Ермака убрали за день до судьбоносных переговоров
Ермака убрали за день до судьбоносных переговоров

Трамп закрывает путь мигрантам

13:55 636

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен реализовать масштабную программу «обратной миграции», и поручил министерству внутренней безопасности расширить перечень стран высокого риска и ужесточить контроль за всеми миграционными процедурами после стрельбы в Вашингтоне. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

«Я навсегда приостановлю миграцию из всех стран третьего мира, чтобы позволить американской системе полностью восстановиться», — указал Трамп, подчеркнув, что только «обратная миграция» способна вернуть безопасность американским городам.

Ведомство уже завершает подготовку комплекса мер, включающего расширение списка ограничений для 19 стран, которые считаются с высоким риском.

В министерстве отмечают, что речь идет о пересмотре всей системы допуска иностранцев, включая усиление биометрической проверки, автоматическое повторное открытие подозрительных миграционных дел и временную приостановку выдачи отдельных категорий виз.

В ведомстве подчеркивают, что меры направлены на «максимальное снижение миграционных рисков», а пересмотр процедур коснется как новых заявителей, так и тех, чьи документы были одобрены ранее. В администрации Трампа считают, что комплексная реформа позволит создать «структурно более защищенную систему», способную предотвратить повторение подобных инцидентов.

Богом забытые Ени Гюнешли
Богом забытые Ени Гюнешли поговорим о наших проблемах; все еще актуально
10:50 2772
Словно не госпереворот, а смена декораций
Словно не госпереворот, а смена декораций новый мир
10:03 2662
Повторная атака беспилотников на танкер у берегов Турции
Повторная атака беспилотников на танкер у берегов Турции
14:10 1240
Американцы устали от Ермака
Американцы устали от Ермака обновлено 14:09
14:09 3752
В Азербайджане махнули на баранов
В Азербайджане махнули на баранов поговорим о наших проблемах
12:26 3197
Имран, скорее, жив. А Хан, скорее, мертв
Имран, скорее, жив. А Хан, скорее, мертв главный вопрос
02:57 4591
Атака на КТК: взорвался один из трех причалов
Атака на КТК: взорвался один из трех причалов видео; обновлено 13:44
13:44 3674
Полмиллиона киевлян остались без света
Полмиллиона киевлян остались без света обновлено 13:28; видео
13:28 2438
Фарид Гаибов в третий раз избран президентом Европейской гимнастики
Фарид Гаибов в третий раз избран президентом Европейской гимнастики ФОТО
13:07 668
У Трампа не захотели обезопасить себя от прослушки
У Трампа не захотели обезопасить себя от прослушки ОБНОВЛЕНО 12:47
12:47 3296
Митинг – арест. Арест - митинг
Митинг – арест. Арест - митинг наша корреспонденция
28 ноября 2025, 21:22 3941

