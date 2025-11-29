Трамп закрывает путь мигрантам

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен реализовать масштабную программу «обратной миграции», и поручил министерству внутренней безопасности расширить перечень стран высокого риска и ужесточить контроль за всеми миграционными процедурами после стрельбы в Вашингтоне. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

«Я навсегда приостановлю миграцию из всех стран третьего мира, чтобы позволить американской системе полностью восстановиться», — указал Трамп, подчеркнув, что только «обратная миграция» способна вернуть безопасность американским городам.

Ведомство уже завершает подготовку комплекса мер, включающего расширение списка ограничений для 19 стран, которые считаются с высоким риском.

В министерстве отмечают, что речь идет о пересмотре всей системы допуска иностранцев, включая усиление биометрической проверки, автоматическое повторное открытие подозрительных миграционных дел и временную приостановку выдачи отдельных категорий виз.

В ведомстве подчеркивают, что меры направлены на «максимальное снижение миграционных рисков», а пересмотр процедур коснется как новых заявителей, так и тех, чьи документы были одобрены ранее. В администрации Трампа считают, что комплексная реформа позволит создать «структурно более защищенную систему», способную предотвратить повторение подобных инцидентов.