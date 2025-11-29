Всплеск эмоций и шквал угроз: новая напряженность в Восточном Средиземноморье

Турция обрушила на Израиль и Кипр беспрецедентный шквал угроз, обвинив Никосию и Иерусалим в «дестабилизации Восточного Средиземноморья» и пообещав, что происходящее «не останется без внимания». Поводом стала закупка Кипром израильской системы противовоздушной обороны Barak MX — шаг, который Анкара расценила как прямой вызов своим интересам и новый этап формирующегося альянса Никосии, Афин и Иерусалима.

Тон выступлений высшего руководства Турции, включая министра обороны Яшара Гюлера и представителя правящей партии Омера Челика — политического тяжеловеса и ближайшего соратника президента Эрдогана, был предельно жестким, а их содержание — откровенно недвусмысленным: Турция дала понять, что рассматривает укрепление оборонного взаимодействия Кипра и Израиля как попытку «выдавить Анкару» из Восточного Средиземноморья, где Турция продвигает собственные притязания в рамках национальной доктрины «Голубая Родина». Гюлер заявил, что Турция «не допустит односторонних действий, игнорирующих законные права турок-киприотов», подчеркнув, что Анкара и далее будет действовать «решительно и последовательно». Однако центральным эпизодом разгорающегося дипломатического скандала стало выступление Омера Челика, предупредившего, что поставки Кипру израильских вооружений «ведут к столкновению со стеной на скорости в сотни километров». Фактически Челик угрожал Никосии повторением событий 1974 года, когда турецкая армия вторглась на остров и разделила его на две части. Челик также назвал Израиль «дестабилизирующим фактором», обвинив еврейское государство в попытках изменить баланс сил в регионе. Эти слова прозвучали на фоне длительного периода ухудшения турецко-израильских отношений, начавшегося после событий 7 октября 2023 года, и обострения риторики Эрдогана, позиционирующего Турцию как главный щит мусульманского мира и противовес стратегической оси Израиль–Греция–Кипр.

Министр обороны Кипра Василис Пальмас отреагировал незамедлительно, заявив, что «ежедневные угрозы Анкары показывают, кто на самом деле дестабилизирует ситуацию в Восточном Средиземноморье». Пальмас подчеркнул, что Кипр не намерен отказываться от сотрудничества с Израилем и на фоне усиливающегося давления будет продолжать укреплять свою обороноспособность. Обострение ситуации совпало с дипломатическим продвижением Никосии в Бейруте, где на этой неделе, как уже сообщал haqqin.az, Кипр и Ливан подписали новые соглашения о сотрудничестве, включая договорённости в сфере энергетики и безопасности. Это событие стало особенно чувствительным для Турции, которая любое сближение Ливана с Кипром и Грецией воспринимает как шаг к созданию «антитурецкого блока» в Средиземноморье. В греческоязычных медиа все чаще подчеркивается, что ратификация кипро-ливанских морских договоренностей стала возможной после ударов Израиля по целям «Хезболлы», резко снизивших влияние шиитской структуры на правительство Ливана. Так, в частности, считает министр здравоохранения Греции Адонис Георгиадис. Сопутствующие кадры учений спецподразделений ЦАХАЛ и армии Кипра, транслировавшиеся параллельно с выступлениями турецких официальных лиц, лишь усилили ощущение растущей изоляции Анкары в регионе. Турецкие аналитики в социальных сетях уже называют происходящее «новой стратегической дугой», которая связывает Афины, Никосию, Иерусалим и Бейрут и потенциально угрожает планам Анкары в Восточном Средиземноморье. По данным источников haqqin.az, Израиль рассматривает происходящее как часть более широкого сдвига в стратегическом ландшафте региона. Для Никосии же закупка Barak MX — не только шаг по укреплению ПВО, но и политический сигнал: Кипр намерен строить безопасность на базе сотрудничества с Израилем, а не посредством политического диалога с Анкарой, который за минувшие десятилетия так и не дал результата.