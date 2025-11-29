USD 1.7000
Танкер Virat под флагом Гамбии вновь подвергся нападению с использованием беспилотников у берегов Турции, сообщил телеканал NTV со ссылкой на источники.

Согласно сообщениям источников, утром в субботу, 29 ноября, судно получило новые незначительные повреждения на правом борту над ватерлинией после удара беспилотных морских аппаратов.

Вечером в пятницу на танкере возник пожар, который, как предполагается, был вызван попаданием беспилотного летательного аппарата. Все 20 членов экипажа для их безопасности были оперативно эвакуированы с борта судна.

Как сообщалось, турецкий телеканал Haberturk допустил возможность атаки дронов на танкеры в Черном море. Власти Турции заявили о втором атакованном танкере в этом регионе.

Богом забытые Ени Гюнешли
Богом забытые Ени Гюнешли поговорим о наших проблемах; все еще актуально
10:50 2774
Словно не госпереворот, а смена декораций
Словно не госпереворот, а смена декораций новый мир
10:03 2665
Повторная атака беспилотников на танкер у берегов Турции
Повторная атака беспилотников на танкер у берегов Турции
14:10 1243
Американцы устали от Ермака
Американцы устали от Ермака обновлено 14:09
14:09 3757
В Азербайджане махнули на баранов
В Азербайджане махнули на баранов поговорим о наших проблемах
12:26 3198
Имран, скорее, жив. А Хан, скорее, мертв
Имран, скорее, жив. А Хан, скорее, мертв главный вопрос
02:57 4591
Атака на КТК: взорвался один из трех причалов
Атака на КТК: взорвался один из трех причалов видео; обновлено 13:44
13:44 3675
Полмиллиона киевлян остались без света
Полмиллиона киевлян остались без света обновлено 13:28; видео
13:28 2438
Фарид Гаибов в третий раз избран президентом Европейской гимнастики
Фарид Гаибов в третий раз избран президентом Европейской гимнастики ФОТО
13:07 669
У Трампа не захотели обезопасить себя от прослушки
У Трампа не захотели обезопасить себя от прослушки ОБНОВЛЕНО 12:47
12:47 3297
Митинг – арест. Арест - митинг
Митинг – арест. Арест - митинг наша корреспонденция
28 ноября 2025, 21:22 3941

