Повторная атака беспилотников на танкер у берегов Турции

Танкер Virat под флагом Гамбии вновь подвергся нападению с использованием беспилотников у берегов Турции, сообщил телеканал NTV со ссылкой на источники.

Согласно сообщениям источников, утром в субботу, 29 ноября, судно получило новые незначительные повреждения на правом борту над ватерлинией после удара беспилотных морских аппаратов.

Вечером в пятницу на танкере возник пожар, который, как предполагается, был вызван попаданием беспилотного летательного аппарата. Все 20 членов экипажа для их безопасности были оперативно эвакуированы с борта судна.

Как сообщалось, турецкий телеканал Haberturk допустил возможность атаки дронов на танкеры в Черном море. Власти Турции заявили о втором атакованном танкере в этом регионе.