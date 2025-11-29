Как задели интересы Турции?

Как уже сообщалось ранее, подписание соглашения о разграничении морских пространств между Кипром и Ливаном стало неожиданностью не только для дипломатических кругов региона, но и для официальной Анкары, где этот документ восприняли как прямой вызов интересам Турции в зоне Восточного Средиземноморья. Анкара ссылается на фундаментальный в кипрском вопросе принцип двухсуверенности, согласно которому киприоты являются равноправным и самостоятельным компонентом острова, имеющим на своей территории собственную юрисдикцию. Для Турции эта проблема выходит далеко за рамки распределения формальных полномочий. Новое соглашение, обновляющее договоренности 2007 года, замороженные почти 20 лет назад, трактуется Анкарой как очередная попытка «греко-кипрской администрации» закрепить юридический доминион в регионе, исключив Турцию и Турецкую Республику Северного Кипра из любых будущих энергетических и морских проектов.

По сути, Анкара, возвращаясь к дипломатической линии, проверенной в период активных «газовых» споров 2018–2021 годов, призывает страны региона и международных партнеров не поддерживать «односторонние действия», игнорирующие права турок-киприотов. Турция напоминает, что аналогичные соглашения греко-кипрской стороны с Египтом в 2003 году и Израилем - в 2010-м стали прецедентами системного вытеснения как Турции, так и ТРСК из архитектуры энергетического сотрудничества в Восточном Средиземноморье. Особое раздражение Анкары вызывает политический контекст самого факта подписания договора. Президент Кипра Никос Христодулидис и министр транспорта Ливана Фаиз Рассамани подписали этот документ в Бейруте в присутствии президента Ливана Жозефа Ауна. Начальная точка морской границы была переопределена с учетом координат, согласованных три года назад между Ливаном и Израилем при посредничестве США. Одновременно стороны подписали меморандум о взаимопонимании относительно строительства подводной линии электропередачи — шаг, который Анкара воспринимает как формирование новой энергетической оси без участия Турции.

Публикации в ряде региональных СМИ указывают, что Христодулидис сумел убедить Ливан ратифицировать соглашение, опираясь на пакет финансовой помощи Евросоюза на сумму около одного миллиарда евро. Турция отреагировала собственным предложением немедленно выделить Бейруту 500 миллионов евро и пообещала дополнительную поддержку в ходе апрельского саммита ЕС. Тем самым Анкара дает понять, что видит в Ливане один из ключевых узлов своей региональной стратегии и намерена соперничать с Евросоюзом за влияние на Бейрут. Дополнительную остроту ситуации придает процесс масштабного энергетического передела в Восточном Средиземноморье. Ливан видит в соглашении шанс выйти из экономического кризиса за счет возможного освоения морских ресурсов. Руководство этой страны подчеркивает, что договор «не направлен против третьих сторон». Однако реальные геополитические расклады говорят об обратном: любое укрепление Кипра в вопросах морской юрисдикции автоматически усиливает позиции Греции в ее газовых переговорах и ослабляет шансы Турции продвинуть собственную концепцию «Голубой Родины» — стратегию морской экспансии, на которую опирается вся восточно-средиземноморская политика Анкары.