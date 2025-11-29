Мощный циклон на Шри-Ланке: число жертв растет

Жертвами неблагоприятных погодных условий на фоне тропического циклона «Дитва» стали 123 человека, сообщили в центре управления чрезвычайными ситуациями Шри-Ланки.

Hindustan Times со ссылкой на ведомство уточнила, что еще 130 человек признаны пропавшими без вести.

Отмечается, что из-за последствий циклона в общей сложности пострадали 373 428 человек. Еще порядка 43 тыс. переселили в 488 временных центров проживания.