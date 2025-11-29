Обыски в квартире Али Керимли проводятся «по делу Рамиза Мехтиева»

Как стало известно haqqin.az из компетентных источников в правоохранительных органах, оперативно-следственные мероприятия в отношении Али Керимли проводятся в рамках делах экс-главы Администрации президента Азербайджана Рамиза Мехтиева.

Отметим, что бывший глава Администрации президента Азербайджана Рамиз Мехтиев обвиняется по трем статьям Уголовного кодекса: 278.1 (действия, направленные на захват государственной власти), 274 (государственная измена) и 193-1.3.2 (легализация имущества, приобретенного преступным путем в крупном размере).

В настоящее время Р.Мехтиев содержится под домашним арестом.

* * *

Задержан председатель Партии народного фронта Азербайджана (ПНФА) Али Керимли. Правоохранительные органы проводят обыски в его квартире.

Об этом сообщает пресс-служба партии.

Также задержан член правления ПНФА Мамед Ибрагим. По его месту жительства проходят обыски.