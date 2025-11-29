USD 1.7000
Ермака убрали за день до судьбоносных переговоров
Ермака убрали за день до судьбоносных переговоров

Обыски в квартире Али Керимли проводятся «по делу Рамиза Мехтиева»

14:59 1713

Как стало известно haqqin.az из компетентных источников в правоохранительных органах, оперативно-следственные мероприятия в отношении Али Керимли проводятся в рамках делах экс-главы Администрации президента Азербайджана Рамиза Мехтиева.

Отметим, что бывший глава Администрации президента Азербайджана Рамиз Мехтиев обвиняется по трем статьям Уголовного кодекса: 278.1 (действия, направленные на захват государственной власти), 274 (государственная измена) и 193-1.3.2 (легализация имущества, приобретенного преступным путем в крупном размере).

В настоящее время Р.Мехтиев содержится под домашним арестом.

* * *

Задержан председатель Партии народного фронта Азербайджана (ПНФА) Али Керимли. Правоохранительные органы проводят обыски в его квартире.

Об этом сообщает пресс-служба партии.

Также задержан член правления ПНФА Мамед Ибрагим. По его месту жительства проходят обыски.

Богом забытые Ени Гюнешли
Богом забытые Ени Гюнешли поговорим о наших проблемах; все еще актуально
10:50 2777
Словно не госпереворот, а смена декораций
Словно не госпереворот, а смена декораций новый мир
10:03 2666
Повторная атака беспилотников на танкер у берегов Турции
Повторная атака беспилотников на танкер у берегов Турции
14:10 1248
Американцы устали от Ермака
Американцы устали от Ермака обновлено 14:09
14:09 3761
В Азербайджане махнули на баранов
В Азербайджане махнули на баранов поговорим о наших проблемах
12:26 3204
Имран, скорее, жив. А Хан, скорее, мертв
Имран, скорее, жив. А Хан, скорее, мертв главный вопрос
02:57 4591
Атака на КТК: взорвался один из трех причалов
Атака на КТК: взорвался один из трех причалов видео; обновлено 13:44
13:44 3679
Полмиллиона киевлян остались без света
Полмиллиона киевлян остались без света обновлено 13:28; видео
13:28 2439
Фарид Гаибов в третий раз избран президентом Европейской гимнастики
Фарид Гаибов в третий раз избран президентом Европейской гимнастики ФОТО
13:07 670
У Трампа не захотели обезопасить себя от прослушки
У Трампа не захотели обезопасить себя от прослушки ОБНОВЛЕНО 12:47
12:47 3297
Митинг – арест. Арест - митинг
Митинг – арест. Арест - митинг наша корреспонденция
28 ноября 2025, 21:22 3942

