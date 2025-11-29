USD 1.7000
ВСУ о российских атаках с применением быстрых реактивных дронов

14:42 580

Россия снова стала активнее применять быстрые реактивные дроны. Об этом рассказал начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире «Киев24».

«Мы пишем о дронах типа «Шахед», «Гербера» и других типов, которые и могут быть реактивными БПЛА. Они время от времени применяются, нет массового их использования, но они попадают тоже в статистику», - отметил он.

По словам Игната, подтвердить их использование этой ночью (в ночь на 29 ноября – ред.) можно будет после того, как найдутся соответствующие обломки.

«Но обнаруживают их и идентифицируют также и по скорости, и по параметрам полета, можно понять, что это был за дрон, поэтому более подробная информация об этом, возможно, появится позже», - добавил начальник управления коммуникаций ВС ВСУ.

Ранее Воздушные силы Украины раскрыли детали очередной российской атаки. Во время обстрела было обнаружено и осуществлено сопровождение 632 средств воздушного нападения. Из них - 596 ударных БПЛА типа «Шахед», «Гербера» с направлений Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск (РФ), Гвардейское - (Крым), около 350 из них – «Шахеды». Кроме того, российские войска применили 36 ракет. 

Богом забытые Ени Гюнешли
Богом забытые Ени Гюнешли поговорим о наших проблемах; все еще актуально
10:50 2777
Словно не госпереворот, а смена декораций
Словно не госпереворот, а смена декораций новый мир
10:03 2666
Повторная атака беспилотников на танкер у берегов Турции
Повторная атака беспилотников на танкер у берегов Турции
14:10 1249
Американцы устали от Ермака
Американцы устали от Ермака обновлено 14:09
14:09 3762
В Азербайджане махнули на баранов
В Азербайджане махнули на баранов поговорим о наших проблемах
12:26 3205
Имран, скорее, жив. А Хан, скорее, мертв
Имран, скорее, жив. А Хан, скорее, мертв главный вопрос
02:57 4592
Атака на КТК: взорвался один из трех причалов
Атака на КТК: взорвался один из трех причалов видео; обновлено 13:44
13:44 3679
Полмиллиона киевлян остались без света
Полмиллиона киевлян остались без света обновлено 13:28; видео
13:28 2439
Фарид Гаибов в третий раз избран президентом Европейской гимнастики
Фарид Гаибов в третий раз избран президентом Европейской гимнастики ФОТО
13:07 670
У Трампа не захотели обезопасить себя от прослушки
У Трампа не захотели обезопасить себя от прослушки ОБНОВЛЕНО 12:47
12:47 3297
Митинг – арест. Арест - митинг
Митинг – арест. Арест - митинг наша корреспонденция
28 ноября 2025, 21:22 3942
