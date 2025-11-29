ВСУ о российских атаках с применением быстрых реактивных дронов

«Мы пишем о дронах типа «Шахед», «Гербера» и других типов, которые и могут быть реактивными БПЛА. Они время от времени применяются, нет массового их использования, но они попадают тоже в статистику», - отметил он.

По словам Игната, подтвердить их использование этой ночью (в ночь на 29 ноября – ред.) можно будет после того, как найдутся соответствующие обломки.

«Но обнаруживают их и идентифицируют также и по скорости, и по параметрам полета, можно понять, что это был за дрон, поэтому более подробная информация об этом, возможно, появится позже», - добавил начальник управления коммуникаций ВС ВСУ.

Ранее Воздушные силы Украины раскрыли детали очередной российской атаки. Во время обстрела было обнаружено и осуществлено сопровождение 632 средств воздушного нападения. Из них - 596 ударных БПЛА типа «Шахед», «Гербера» с направлений Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск (РФ), Гвардейское - (Крым), около 350 из них – «Шахеды». Кроме того, российские войска применили 36 ракет.