Мэру Гюмри стало очень плохо
Мэру Гюмри стало очень плохо

Мэру Гюмри стало очень плохо

15:19

Состояние здоровья мэра Гюмри Вардана Гукасяна ухудшилось в уголовно-исполнительном учреждении «Ереван–Кентрон». Как пишут армянские СМИ, об этом сообщила его адвокат Заруи Постанджян.

«Он находился в тяжелом и опасном для жизни состоянии. Я крайне обеспокоена его жизнью, здоровьем и физической безопасностью. Мне сообщили, что в его камеру подселили новых людей», — заявила она.

Постанджян сообщила, что администрация уголовно-исполнительного учреждения не позволила ей встретиться с подзащитным и отказалась предоставить информацию о том, кто помещен с Гукасяном в одну камеру.

Кроме того, в Минздраве Армении отказались предоставить какие-либо медицинские документы или сведения, ссылаясь на медицинскую тайну.

По данным адвоката, с 8 ноября власти не допускают независимых врачей к осмотру Гукасяна, несмотря на угрозу его жизни из-за состояния здоровья.

Адвокат напомнила, что ранее на Гукасяна было совершено покушение, во время которого были убиты его друзья, а он сам получил тяжелые ранения.

Постанджян предупредила, что непрозрачное и необъяснимое поведение уголовно-исполнительных структур, а также условия содержания в учреждении могут привести к необратимым последствиям для мэра Гюмри. Адвокат призвала немедленно допустить независимых врачей к осмотру Гукасяна и обеспечить полную прозрачность условий его содержания, включая информацию о людях, помещенных в его камеру. «В случае нарушения права Вардана Гукасяна на жизнь полную и персональную ответственность понесут все должностные лица, осведомленные о сложившейся ситуации: в частности, начальник уголовно-исполнительного учреждения, министр юстиции лично, глава уголовно-исполнительной службы, министр здравоохранения Армении и все подчиненные им должностные лица», — добавила она.

Постанджян обратилась к генпрокурору Анне Вардапетян с требованием немедленно прекратить чинить препятствия ее профессиональной деятельности. Об этом, по ее словам, также полностью осведомлена прокуратура.

Омбудсмена Анаит Манасян адвокат также призвала содействовать решению проблемы.

