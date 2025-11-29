Межкультурный студенческий фестиваль в АМУ

В мероприятии, объединившем культурные ценности 23 стран мира, также приняли участие послы разных государств.
28 ноября в Азербайджанском медицинском университете (АМУ) прошел межкультурный студенческий фестиваль под лозунгом «Живи разнообразием. Вноси вклад в единство».
На фестивале, на котором были представлены культурные ценности разных стран мира, иностранные студенты собрались вместе и поделились своими традициями и обычаями.
В фестивале приняли участие послы Ливии, Палестины, Судана, Узбекистана, Египта, Турции, Пакистана, Беларуси и Марокко, а также представители посольств Ирака и Колумбии.
Выступив на открытии фестиваля, ректор, профессор Герай Герайбейли сердечно приветствовал гостей и рассказал об историческом пути развития АМУ, важных достижениях университета и 95-летнем юбилее университета, который был торжественно отмечен в этом году.
Ректор отметил, что Международный фестиваль, который проходит сегодня, направлен на изучение культуры, традиций и обычаев разных стран. Он сказал, что это мероприятие внесет большой вклад в расширение международных связей.
Профессор Герай Герайбейли подчеркнул, что в АМУ развитие международных отношений всегда находилось в центре внимания: «Первый выпуск иностранных студентов в нашем университете состоялся в 1969 году. Это означает, что первый международный прием студентов был проведен в 1963 году - ровно 62 года назад. Сегодня в АМУ на самом высоком уровне обучаются 2600 студентов из 53 государств мира. Эта цифра является показателем престижа нашего университета на международной арене».
Ректор рассказал о роли мультикультурализма и межкультурного диалога в современном мире, а также о вкладе и успехах иностранных студентов в нашем университете. Сообщалось, что на сегодняшнем концерте выступят представители 23 стран. Он подчеркнул, что подобные международные мероприятия способствуют развитию дружественных отношений между студентами из разных стран, а также играют роль моста между местными и иностранными студентами.
Профессор Герай Герайбейли также рассказал об организованных в рамках фестиваля плодотворных сессиях, посвященных Целям устойчивого развития ООН.
На фестивале также выступил посол Королевства Марокко Мохамед Адиль Эмбарш.
Говоря о важности и основных целях студенческого фестиваля на сессии, посвященной Целям устойчивого развития, декан Стоматологического факультета АМУ, доцент Эльмира Алиева отметила, что данные цели являются частью документа, разработанного Генеральной Ассамблеей ООН в 2015 году и представленного в резолюции под названием «Повестка дня в области устойчивого развития до 2030 года». Эта повестка включает 17 глобальных целей и 169 конкретных целей. Цели устойчивого развития - это призыв к действию для всех стран. Они направлены на улучшение благосостояния людей и обеспечение защиты нашей планеты.
На первой сессии обсуждались вопросы социальной и экологической устойчивости. Главный специалист Отдела международного сотрудничества Агентства по развитию малого и среднего бизнеса Хумай Ахмедбейли выступила на тему «Ликвидация нищеты», заместитель председателя Департамента науки, образования и человеческих ресурсов Министерства сельского хозяйства Эмин Алиев – «Ликвидация голода», советник ректора Бакинского государственного университета Асиман Ильясов – «Качественное образование».
На второй сессии в центре внимания были вопросы экономической и технологической устойчивости. Начальник отдела перспективного развития Азербайджанского научно-исследовательского и проектно-изыскательского института энергетики, доктор технических наук, профессор Валех Насибов выступил на тему «Недорогостоящая и чистая энергия», заведующая кафедрой неврологии Азербайджанского медицинского университета, профессор Айтен Мамедбейли – «Индустриализация, инновации и инфраструктура», проректор по научной работе АМУ, профессор Малахат Султан – «Уменьшение неравенства».
На последней сессии, посвященной теме устойчивого развития и сотрудничества, модератором выступил проректор по международным отношениям АМУ, доцент Орхан Исаев. Главный советник представительства по климатическим вопросам Администрации президента Азербайджана Фаиг Муталлимов выступил на тему «Борьба с изменением климата», заместитель директора Центра изменения климата Национальной гидрометеорологической службы Министерства экологии и природных ресурсов Айгюн Нариманова - «Сохранение экосистем суши», политолог и депутат Расим Мусабейов - «Мир, правосудие и эффективные институты».
Затем участники фестиваля посетили стенды, отражающие культуру 23 стран. Участники фестиваля насладились традиционными танцами, музыкой и национальными костюмами разных народов, отведали блюда различных стран мира, с интересом ознакомились с выставкой декоративно-прикладного искусства и экспонатами.
Межкультурный студенческий фестиваль завершился гала-концертом.