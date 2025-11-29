Межкультурный студенческий фестиваль в АМУ

В мероприятии, объединившем культурные ценности 23 стран мира, также приняли участие послы разных государств.

28 ноября в Азербайджанском медицинском университете (АМУ) прошел межкультурный студенческий фестиваль под лозунгом «Живи разнообразием. Вноси вклад в единство».

На фестивале, на котором были представлены культурные ценности разных стран мира, иностранные студенты собрались вместе и поделились своими традициями и обычаями.

В фестивале приняли участие послы Ливии, Палестины, Судана, Узбекистана, Египта, Турции, Пакистана, Беларуси и Марокко, а также представители посольств Ирака и Колумбии.

Выступив на открытии фестиваля, ректор, профессор Герай Герайбейли сердечно приветствовал гостей и рассказал об историческом пути развития АМУ, важных достижениях университета и 95-летнем юбилее университета, который был торжественно отмечен в этом году.

Ректор отметил, что Международный фестиваль, который проходит сегодня, направлен на изучение культуры, традиций и обычаев разных стран. Он сказал, что это мероприятие внесет большой вклад в расширение международных связей.

Профессор Герай Герайбейли подчеркнул, что в АМУ развитие международных отношений всегда находилось в центре внимания: «Первый выпуск иностранных студентов в нашем университете состоялся в 1969 году. Это означает, что первый международный прием студентов был проведен в 1963 году - ровно 62 года назад. Сегодня в АМУ на самом высоком уровне обучаются 2600 студентов из 53 государств мира. Эта цифра является показателем престижа нашего университета на международной арене».

Ректор рассказал о роли мультикультурализма и межкультурного диалога в современном мире, а также о вкладе и успехах иностранных студентов в нашем университете. Сообщалось, что на сегодняшнем концерте выступят представители 23 стран. Он подчеркнул, что подобные международные мероприятия способствуют развитию дружественных отношений между студентами из разных стран, а также играют роль моста между местными и иностранными студентами.

Профессор Герай Герайбейли также рассказал об организованных в рамках фестиваля плодотворных сессиях, посвященных Целям устойчивого развития ООН.

На фестивале также выступил посол Королевства Марокко Мохамед Адиль Эмбарш.