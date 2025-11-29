USD 1.7000
Ермака убрали за день до судьбоносных переговоров
Ермака убрали за день до судьбоносных переговоров

Делегации стран СНГ посетили Лачин

29-30 ноября в городе Лачин проходит официальная церемония закрытия года «Культурная столица СНГ – 2025», организованная Министерством культуры и Специальным представительством президента Азербайджанской Республики в Лачинском районе.

В заключительных мероприятиях фестиваля принимают участие представители Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, России и Таджикистана.

29 ноября гости ознакомились с городом Лачин. Они посетили такие места, как киностудия Hoçazfilm, творческий центр Gilabi и галерея Yurd, которые были в кратчайший срок возрождены нашим государством.

Была представлена подробная информация об историко-культурных и природных богатствах города Лачин, его оккупации Арменией и освобождении в результате Победы Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне, его восстановлении в короткие сроки и постепенном возвращении бывших вынужденных переселенцев на родину.

Следует отметить, что, согласно решению Совета по гуманитарному сотрудничеству государств-участников СНГ от 8 октября 2024 года, город Лачин региона Восточного Зангезура Азербайджана объявлен «Культурной столицей СНГ» в 2025 году.

