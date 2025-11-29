USD 1.7000
Ермака убрали за день до судьбоносных переговоров
Ермака убрали за день до судьбоносных переговоров

Стартует проект «LEGISlation - изменения в законодательство»

16:27 520

В рамках LEGIS юридического форума был дан старт проекту «LEGISlation - изменения в законодательство». Инициатива, созданная специально для предстоящего II LEGIS юридического форума, организуемого PASHA Holding, направлена на объединение голоса юридического сообщества и внесение реального вклада в совершенствование законодательства.

Данная инициатива представляет собой интерактивную платформу, обеспечивающую участие и доступность юридического общества в законодательном процессе.

Цель инициативы — выявить области, в которых существует необходимость внесения изменений в законодательство, собрать и систематизировать предложения юристов, исследователей и молодых специалистов, а также сформировать перечень рекомендаций, который будет представлен соответствующим государственным органам.

Для участия в проекте необходимо перейти по ссылке, указанной ниже под словом «регистрация», и заполнить соответствующую форму.

Наши основные требования:

        1. Соблюдение этических норм;

        2. Отсутствие противоречий предлагаемого изменения с другими нормативно-правовыми актами;

        3. Уникальность предлагаемого изменения;

        * Под уникальностью подразумевается, что предлагаемая поправка ранее не предлагалась (например, в Решениях Пленума Конституционного суда);

        4. Осознанное и полезное использование искусственного интеллекта.

        * Использование ИИ не является обязательным. Однако, если он применяется, рекомендуется использовать эту технологию для улучшения идеи, инициативы или проекта, то есть для внесения творческого и аналитического вклада. Полностью подготовленные ИИ предложения, представленные без личного вклада, анализа и индивидуального взгляда участника, могут быть исключены из проекта на этапе оценки.

Предполагается, что предложения, получившие наивысшую оценку со стороны проектной команды, будут вынесены на обсуждение с представителями государственных органов и представлены в качестве предложений по внесению изменений в законодательство.

Если вы также обнаружили пробелы, противоречия или практические сложности в действующих нормативных актах, присоединяйтесь к платформе LEGISlation и внесите свой вклад в развитие правовой системы.

Поторопитесь зарегистрироваться!

Ваша идея может стать ЗАКОНОМ завтрашнего дня.

Регистрация: https://forms.gle/2GY63zhK2fvN5BnM7

 

Мировой авиаколлапс: сбои в системах Airbus парализовали перелеты
Мировой авиаколлапс: сбои в системах Airbus парализовали перелеты
18:11 410
Зеленский меняет план
Зеленский меняет план
17:53 1035
Атака на КТК: реакция Казахстана
Атака на КТК: реакция Казахстана видео; обновлено 17:41
17:41 6119
Российские авиалайнеры остались без программного обеспечения
Российские авиалайнеры остались без программного обеспечения
17:36 1035
Украина об атаке на танкеры у берегов Турции
Украина об атаке на танкеры у берегов Турции ОБНОВЛЕНО 17:17
17:17 4044
Обыски в квартире Али Керимли проводятся «по делу Рамиза Мехтиева»
Обыски в квартире Али Керимли проводятся «по делу Рамиза Мехтиева» новость дополнена
14:59 5442
В Азербайджане махнули на баранов
В Азербайджане махнули на баранов поговорим о наших проблемах; все еще актуально
12:26 5367
Трамп закрыл небо
Трамп закрыл небо ОБНОВЛЕНО 17:09
17:09 3916
Российские олигархи предлагают Трампу несметные богатства
Российские олигархи предлагают Трампу несметные богатства ОБНОВЛЕНО 17:03
17:03 6422
Украинский Ан-124 замечен в израильском аэропорту
Украинский Ан-124 замечен в израильском аэропорту фото; видео
16:45 1517
Богом забытые Ени Гюнешли
Богом забытые Ени Гюнешли поговорим о наших проблемах; все еще актуально
10:50 3537

ЭТО ВАЖНО

