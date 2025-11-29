Стартует проект «LEGISlation - изменения в законодательство»

В рамках LEGIS юридического форума был дан старт проекту «LEGISlation - изменения в законодательство». Инициатива, созданная специально для предстоящего II LEGIS юридического форума, организуемого PASHA Holding, направлена на объединение голоса юридического сообщества и внесение реального вклада в совершенствование законодательства.

Данная инициатива представляет собой интерактивную платформу, обеспечивающую участие и доступность юридического общества в законодательном процессе.

Цель инициативы — выявить области, в которых существует необходимость внесения изменений в законодательство, собрать и систематизировать предложения юристов, исследователей и молодых специалистов, а также сформировать перечень рекомендаций, который будет представлен соответствующим государственным органам.

Для участия в проекте необходимо перейти по ссылке, указанной ниже под словом «регистрация», и заполнить соответствующую форму.

Наши основные требования:

1. Соблюдение этических норм;

2. Отсутствие противоречий предлагаемого изменения с другими нормативно-правовыми актами;

3. Уникальность предлагаемого изменения;

* Под уникальностью подразумевается, что предлагаемая поправка ранее не предлагалась (например, в Решениях Пленума Конституционного суда);

4. Осознанное и полезное использование искусственного интеллекта.

* Использование ИИ не является обязательным. Однако, если он применяется, рекомендуется использовать эту технологию для улучшения идеи, инициативы или проекта, то есть для внесения творческого и аналитического вклада. Полностью подготовленные ИИ предложения, представленные без личного вклада, анализа и индивидуального взгляда участника, могут быть исключены из проекта на этапе оценки.

Предполагается, что предложения, получившие наивысшую оценку со стороны проектной команды, будут вынесены на обсуждение с представителями государственных органов и представлены в качестве предложений по внесению изменений в законодательство.

Если вы также обнаружили пробелы, противоречия или практические сложности в действующих нормативных актах, присоединяйтесь к платформе LEGISlation и внесите свой вклад в развитие правовой системы.

Поторопитесь зарегистрироваться!

Ваша идея может стать ЗАКОНОМ завтрашнего дня.

