Украинский Ан-124 замечен в израильском аэропорту

Украинский транспортный самолет Ан-124 был замечен в израильском аэропорту Бен-Гурион.
В самолет погрузили груз, после чего он улетел, пишут телеграм-каналы.
November 29, 2025
