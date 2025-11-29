USD 1.7000
EUR 1.9700
RUB 2.1803
Подписаться на уведомления
Ермака убрали за день до судьбоносных переговоров
Новость дня
Ермака убрали за день до судьбоносных переговоров

Украинский Ан-124 замечен в израильском аэропорту

фото; видео
16:45 1518

Украинский транспортный самолет Ан-124 был замечен в израильском аэропорту Бен-Гурион.

В самолет погрузили груз, после чего он улетел, пишут телеграм-каналы.

Мировой авиаколлапс: сбои в системах Airbus парализовали перелеты
Мировой авиаколлапс: сбои в системах Airbus парализовали перелеты
18:11 412
Зеленский меняет план
Зеленский меняет план
17:53 1036
Атака на КТК: реакция Казахстана
Атака на КТК: реакция Казахстана видео; обновлено 17:41
17:41 6120
Российские авиалайнеры остались без программного обеспечения
Российские авиалайнеры остались без программного обеспечения
17:36 1038
Украина об атаке на танкеры у берегов Турции
Украина об атаке на танкеры у берегов Турции ОБНОВЛЕНО 17:17
17:17 4046
Обыски в квартире Али Керимли проводятся «по делу Рамиза Мехтиева»
Обыски в квартире Али Керимли проводятся «по делу Рамиза Мехтиева» новость дополнена
14:59 5443
В Азербайджане махнули на баранов
В Азербайджане махнули на баранов поговорим о наших проблемах; все еще актуально
12:26 5367
Трамп закрыл небо
Трамп закрыл небо ОБНОВЛЕНО 17:09
17:09 3917
Российские олигархи предлагают Трампу несметные богатства
Российские олигархи предлагают Трампу несметные богатства ОБНОВЛЕНО 17:03
17:03 6423
Украинский Ан-124 замечен в израильском аэропорту
Украинский Ан-124 замечен в израильском аэропорту фото; видео
16:45 1519
Богом забытые Ени Гюнешли
Богом забытые Ени Гюнешли поговорим о наших проблемах; все еще актуально
10:50 3537

ЭТО ВАЖНО

Мировой авиаколлапс: сбои в системах Airbus парализовали перелеты
Мировой авиаколлапс: сбои в системах Airbus парализовали перелеты
18:11 412
Зеленский меняет план
Зеленский меняет план
17:53 1036
Атака на КТК: реакция Казахстана
Атака на КТК: реакция Казахстана видео; обновлено 17:41
17:41 6120
Российские авиалайнеры остались без программного обеспечения
Российские авиалайнеры остались без программного обеспечения
17:36 1038
Украина об атаке на танкеры у берегов Турции
Украина об атаке на танкеры у берегов Турции ОБНОВЛЕНО 17:17
17:17 4046
Обыски в квартире Али Керимли проводятся «по делу Рамиза Мехтиева»
Обыски в квартире Али Керимли проводятся «по делу Рамиза Мехтиева» новость дополнена
14:59 5443
В Азербайджане махнули на баранов
В Азербайджане махнули на баранов поговорим о наших проблемах; все еще актуально
12:26 5367
Трамп закрыл небо
Трамп закрыл небо ОБНОВЛЕНО 17:09
17:09 3917
Российские олигархи предлагают Трампу несметные богатства
Российские олигархи предлагают Трампу несметные богатства ОБНОВЛЕНО 17:03
17:03 6423
Украинский Ан-124 замечен в израильском аэропорту
Украинский Ан-124 замечен в израильском аэропорту фото; видео
16:45 1519
Богом забытые Ени Гюнешли
Богом забытые Ени Гюнешли поговорим о наших проблемах; все еще актуально
10:50 3537
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться