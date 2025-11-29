USD 1.7000
EUR 1.9700
RUB 2.1803
Подписаться на уведомления
Ермака убрали за день до судьбоносных переговоров
Новость дня
Ермака убрали за день до судьбоносных переговоров

Российские авиалайнеры остались без программного обеспечения

17:36 1039

Авиалайнеры Airbus российских авиакомпаний могли из-за санкций не получить обновлений, которые вызвали сбой.

Рейсы, которые должны были выполнять самолеты семейства A-320, переносятся по всему миру из-за масштабной отзывной кампании, передает Reuters. A-320 используется и российскими авиакомпаниями. Однако эти перевозчики в 2022 году попали под санкции.

«Есть вероятность, что весь парк Airbus в России не получил последнюю версию программного обеспечения, которая оказалась подвержена сбоям. При этом в руководствах для пилотов описаны процедуры, как выходить из ситуаций, в которых может оказаться самолет, если на его борту все же возникли похожие проблемы», — рассказал «Эху» специалист в области авиации, пожелавший остаться анонимным из соображений безопасности.

Он допустил, что российские авиакомпании могут получить необходимое программное обеспечение в обход наложенных на них ограничений.

Директива, обязывающая все авиакомпании обновить ПО для Airbus A320, не касается самолетов, эксплуатирующихся в России, пишет РИА Новости.

Мировой авиаколлапс: сбои в системах Airbus парализовали перелеты
Мировой авиаколлапс: сбои в системах Airbus парализовали перелеты
18:11 414
Зеленский меняет план
Зеленский меняет план
17:53 1039
Атака на КТК: реакция Казахстана
Атака на КТК: реакция Казахстана видео; обновлено 17:41
17:41 6124
Российские авиалайнеры остались без программного обеспечения
Российские авиалайнеры остались без программного обеспечения
17:36 1040
Украина об атаке на танкеры у берегов Турции
Украина об атаке на танкеры у берегов Турции ОБНОВЛЕНО 17:17
17:17 4050
Обыски в квартире Али Керимли проводятся «по делу Рамиза Мехтиева»
Обыски в квартире Али Керимли проводятся «по делу Рамиза Мехтиева» новость дополнена
14:59 5443
В Азербайджане махнули на баранов
В Азербайджане махнули на баранов поговорим о наших проблемах; все еще актуально
12:26 5367
Трамп закрыл небо
Трамп закрыл небо ОБНОВЛЕНО 17:09
17:09 3917
Российские олигархи предлагают Трампу несметные богатства
Российские олигархи предлагают Трампу несметные богатства ОБНОВЛЕНО 17:03
17:03 6426
Украинский Ан-124 замечен в израильском аэропорту
Украинский Ан-124 замечен в израильском аэропорту фото; видео
16:45 1520
Богом забытые Ени Гюнешли
Богом забытые Ени Гюнешли поговорим о наших проблемах; все еще актуально
10:50 3537

ЭТО ВАЖНО

Мировой авиаколлапс: сбои в системах Airbus парализовали перелеты
Мировой авиаколлапс: сбои в системах Airbus парализовали перелеты
18:11 414
Зеленский меняет план
Зеленский меняет план
17:53 1039
Атака на КТК: реакция Казахстана
Атака на КТК: реакция Казахстана видео; обновлено 17:41
17:41 6124
Российские авиалайнеры остались без программного обеспечения
Российские авиалайнеры остались без программного обеспечения
17:36 1040
Украина об атаке на танкеры у берегов Турции
Украина об атаке на танкеры у берегов Турции ОБНОВЛЕНО 17:17
17:17 4050
Обыски в квартире Али Керимли проводятся «по делу Рамиза Мехтиева»
Обыски в квартире Али Керимли проводятся «по делу Рамиза Мехтиева» новость дополнена
14:59 5443
В Азербайджане махнули на баранов
В Азербайджане махнули на баранов поговорим о наших проблемах; все еще актуально
12:26 5367
Трамп закрыл небо
Трамп закрыл небо ОБНОВЛЕНО 17:09
17:09 3917
Российские олигархи предлагают Трампу несметные богатства
Российские олигархи предлагают Трампу несметные богатства ОБНОВЛЕНО 17:03
17:03 6426
Украинский Ан-124 замечен в израильском аэропорту
Украинский Ан-124 замечен в израильском аэропорту фото; видео
16:45 1520
Богом забытые Ени Гюнешли
Богом забытые Ени Гюнешли поговорим о наших проблемах; все еще актуально
10:50 3537
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться