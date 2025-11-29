Российские авиалайнеры остались без программного обеспечения

Рейсы, которые должны были выполнять самолеты семейства A-320, переносятся по всему миру из-за масштабной отзывной кампании, передает Reuters. A-320 используется и российскими авиакомпаниями. Однако эти перевозчики в 2022 году попали под санкции.

«Есть вероятность, что весь парк Airbus в России не получил последнюю версию программного обеспечения, которая оказалась подвержена сбоям. При этом в руководствах для пилотов описаны процедуры, как выходить из ситуаций, в которых может оказаться самолет, если на его борту все же возникли похожие проблемы», — рассказал «Эху» специалист в области авиации, пожелавший остаться анонимным из соображений безопасности.

Он допустил, что российские авиакомпании могут получить необходимое программное обеспечение в обход наложенных на них ограничений.

Директива, обязывающая все авиакомпании обновить ПО для Airbus A320, не касается самолетов, эксплуатирующихся в России, пишет РИА Новости.