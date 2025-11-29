Зеленский меняет план

Президент Украины Владимир Зеленский поручил министру обороны Денису Шмыгалю подготовить новый план обороны страны с учетом хода боевых действий и обновленных приоритетов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы государства.

«Время менять базовые документы по обороне Украины, в частности план обороны нашего государства. Ход боевых действий продемонстрировал, что именно должно стать обновленными приоритетами. Договорились, что Денис (Шмыгаль – ред.) подготовит детальные предложения для изменений и представит Кабмину на утверждение», - заявил Зеленский.

Также президент Украины сообщил, что министр обороны доложил о командировках в Николаевскую и Херсонскую области. Кроме того, в ходе встречи отдельно обсудили защиту критической инфраструктуры, направление соответствующих ресурсов.

«Важно, что правительство и Министерство обороны Украины полностью обеспечивают необходимое финансирование на закупку, в частности, дронов для боевых бригад, и вчера профинансировали очередной ежемесячный транш субвенции для боевых бригад в сумме 4,3 млрд грн. Также для финансирования Линии дронов были дополнительно направлены 8 млрд грн», - добавил Зеленский.