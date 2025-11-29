USD 1.7000
EUR 1.9700
RUB 2.1803
Подписаться на уведомления
Ермака убрали за день до судьбоносных переговоров
Новость дня
Ермака убрали за день до судьбоносных переговоров

Зеленский меняет план

17:53 1042

Президент Украины Владимир Зеленский поручил министру обороны Денису Шмыгалю подготовить новый план обороны страны с учетом хода боевых действий и обновленных приоритетов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы государства.

«Время менять базовые документы по обороне Украины, в частности план обороны нашего государства. Ход боевых действий продемонстрировал, что именно должно стать обновленными приоритетами. Договорились, что Денис (Шмыгаль – ред.) подготовит детальные предложения для изменений и представит Кабмину на утверждение», - заявил Зеленский.

Также президент Украины сообщил, что министр обороны доложил о командировках в Николаевскую и Херсонскую области. Кроме того, в ходе встречи отдельно обсудили защиту критической инфраструктуры, направление соответствующих ресурсов.

«Важно, что правительство и Министерство обороны Украины полностью обеспечивают необходимое финансирование на закупку, в частности, дронов для боевых бригад, и вчера профинансировали очередной ежемесячный транш субвенции для боевых бригад в сумме 4,3 млрд грн. Также для финансирования Линии дронов были дополнительно направлены 8 млрд грн», - добавил Зеленский.

Мировой авиаколлапс: сбои в системах Airbus парализовали перелеты
Мировой авиаколлапс: сбои в системах Airbus парализовали перелеты
18:11 417
Зеленский меняет план
Зеленский меняет план
17:53 1043
Атака на КТК: реакция Казахстана
Атака на КТК: реакция Казахстана видео; обновлено 17:41
17:41 6126
Российские авиалайнеры остались без программного обеспечения
Российские авиалайнеры остались без программного обеспечения
17:36 1041
Украина об атаке на танкеры у берегов Турции
Украина об атаке на танкеры у берегов Турции ОБНОВЛЕНО 17:17
17:17 4051
Обыски в квартире Али Керимли проводятся «по делу Рамиза Мехтиева»
Обыски в квартире Али Керимли проводятся «по делу Рамиза Мехтиева» новость дополнена
14:59 5443
В Азербайджане махнули на баранов
В Азербайджане махнули на баранов поговорим о наших проблемах; все еще актуально
12:26 5368
Трамп закрыл небо
Трамп закрыл небо ОБНОВЛЕНО 17:09
17:09 3919
Российские олигархи предлагают Трампу несметные богатства
Российские олигархи предлагают Трампу несметные богатства ОБНОВЛЕНО 17:03
17:03 6428
Украинский Ан-124 замечен в израильском аэропорту
Украинский Ан-124 замечен в израильском аэропорту фото; видео
16:45 1521
Богом забытые Ени Гюнешли
Богом забытые Ени Гюнешли поговорим о наших проблемах; все еще актуально
10:50 3538

ЭТО ВАЖНО

Мировой авиаколлапс: сбои в системах Airbus парализовали перелеты
Мировой авиаколлапс: сбои в системах Airbus парализовали перелеты
18:11 417
Зеленский меняет план
Зеленский меняет план
17:53 1043
Атака на КТК: реакция Казахстана
Атака на КТК: реакция Казахстана видео; обновлено 17:41
17:41 6126
Российские авиалайнеры остались без программного обеспечения
Российские авиалайнеры остались без программного обеспечения
17:36 1041
Украина об атаке на танкеры у берегов Турции
Украина об атаке на танкеры у берегов Турции ОБНОВЛЕНО 17:17
17:17 4051
Обыски в квартире Али Керимли проводятся «по делу Рамиза Мехтиева»
Обыски в квартире Али Керимли проводятся «по делу Рамиза Мехтиева» новость дополнена
14:59 5443
В Азербайджане махнули на баранов
В Азербайджане махнули на баранов поговорим о наших проблемах; все еще актуально
12:26 5368
Трамп закрыл небо
Трамп закрыл небо ОБНОВЛЕНО 17:09
17:09 3919
Российские олигархи предлагают Трампу несметные богатства
Российские олигархи предлагают Трампу несметные богатства ОБНОВЛЕНО 17:03
17:03 6428
Украинский Ан-124 замечен в израильском аэропорту
Украинский Ан-124 замечен в израильском аэропорту фото; видео
16:45 1521
Богом забытые Ени Гюнешли
Богом забытые Ени Гюнешли поговорим о наших проблемах; все еще актуально
10:50 3538
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться