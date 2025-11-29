USD 1.7000
EUR 1.9700
RUB 2.1803
Подписаться на уведомления
Ермака убрали за день до судьбоносных переговоров
Новость дня
Ермака убрали за день до судьбоносных переговоров

Трагедия на военных учениях в Литве

18:00 502

В Литве бельгийский военнослужащий получил тяжелое ранение во время учений по боевой стрельбе из минометов на полигоне в Пабраде. Об этом сообщает Delfi со ссылкой на заявление армии Литвы.

Солдата оперативно доставили в медицинское учреждение Вильнюса после оказания первой помощи на месте.

По данным литовской армии, он находится в тяжелом состоянии, получил многочисленные ранения, и за его жизнь борются врачи. 

Бельгийские военные проинформировали родственников пострадавшего.

Премьер-министр Литвы Инга Ругинене выразила поддержку родным раненого военнослужащего, своему бельгийскому коллеге Барту де Веверу и всему бельгийскому народу. 

Министр обороны Робертас Каунас также выразил соболезнования родным и близким пострадавшего, а также всему бельгийскому народу. По его словам, трагедия глубоко потрясла и Литву.

Мировой авиаколлапс: сбои в системах Airbus парализовали перелеты
Мировой авиаколлапс: сбои в системах Airbus парализовали перелеты
18:11 418
Зеленский меняет план
Зеленский меняет план
17:53 1044
Атака на КТК: реакция Казахстана
Атака на КТК: реакция Казахстана видео; обновлено 17:41
17:41 6128
Российские авиалайнеры остались без программного обеспечения
Российские авиалайнеры остались без программного обеспечения
17:36 1043
Украина об атаке на танкеры у берегов Турции
Украина об атаке на танкеры у берегов Турции ОБНОВЛЕНО 17:17
17:17 4053
Обыски в квартире Али Керимли проводятся «по делу Рамиза Мехтиева»
Обыски в квартире Али Керимли проводятся «по делу Рамиза Мехтиева» новость дополнена
14:59 5443
В Азербайджане махнули на баранов
В Азербайджане махнули на баранов поговорим о наших проблемах; все еще актуально
12:26 5368
Трамп закрыл небо
Трамп закрыл небо ОБНОВЛЕНО 17:09
17:09 3919
Российские олигархи предлагают Трампу несметные богатства
Российские олигархи предлагают Трампу несметные богатства ОБНОВЛЕНО 17:03
17:03 6430
Украинский Ан-124 замечен в израильском аэропорту
Украинский Ан-124 замечен в израильском аэропорту фото; видео
16:45 1522
Богом забытые Ени Гюнешли
Богом забытые Ени Гюнешли поговорим о наших проблемах; все еще актуально
10:50 3538

ЭТО ВАЖНО

Мировой авиаколлапс: сбои в системах Airbus парализовали перелеты
Мировой авиаколлапс: сбои в системах Airbus парализовали перелеты
18:11 418
Зеленский меняет план
Зеленский меняет план
17:53 1044
Атака на КТК: реакция Казахстана
Атака на КТК: реакция Казахстана видео; обновлено 17:41
17:41 6128
Российские авиалайнеры остались без программного обеспечения
Российские авиалайнеры остались без программного обеспечения
17:36 1043
Украина об атаке на танкеры у берегов Турции
Украина об атаке на танкеры у берегов Турции ОБНОВЛЕНО 17:17
17:17 4053
Обыски в квартире Али Керимли проводятся «по делу Рамиза Мехтиева»
Обыски в квартире Али Керимли проводятся «по делу Рамиза Мехтиева» новость дополнена
14:59 5443
В Азербайджане махнули на баранов
В Азербайджане махнули на баранов поговорим о наших проблемах; все еще актуально
12:26 5368
Трамп закрыл небо
Трамп закрыл небо ОБНОВЛЕНО 17:09
17:09 3919
Российские олигархи предлагают Трампу несметные богатства
Российские олигархи предлагают Трампу несметные богатства ОБНОВЛЕНО 17:03
17:03 6430
Украинский Ан-124 замечен в израильском аэропорту
Украинский Ан-124 замечен в израильском аэропорту фото; видео
16:45 1522
Богом забытые Ени Гюнешли
Богом забытые Ени Гюнешли поговорим о наших проблемах; все еще актуально
10:50 3538
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться