Мировой авиаколлапс: сбои в системах Airbus парализовали перелеты

Авиакомпании в разных странах столкнулись с массовыми задержками и отменами рейсов после того, как Airbus объявила об отзыве тысяч самолетов для обновления программного обеспечения системы управления полетами.

В Японии авиакомпания All Nippon Airways была вынуждена отменить почти 100 внутренних рейсов, что затронуло свыше 13 000 пассажиров. Во Франции пользователи соцсетей сообщают о многокилометровых очередях: ожидание в аэропортах достигает трех часов, а терминалы переполнены людьми, пытающимися зарегистрироваться на рейсы.

Как сообщают зарубежные СМИ, под отзыв попала почти половина мирового парка Airbus A320 — более шести тысяч самолетов нуждаются в обновлении ПО. Причиной стала выявленная уязвимость: повышенное солнечное излучение может повредить данные, критически важные для корректной работы системы управления полетом.

Airbus и авиакомпании заявляют, что работают над устранением проблемы и восстановлением стабильного графика перевозок.