Вклады населения в Азербайджане продолжают расти

Банковские вклады населения Азербайджана демонстрируют уверенный рост. По данным Центрального банка Азербайджана, общий депозитный портфель банков на 1 ноября 2025 года составил 41 млрд 589,4 млн манатов. Это на 0,3% меньше, чем месяцем ранее, но на 12,3% больше, чем в тот же период прошлого года.
Среди депозитов 53,2% (22 млрд 142,9 млн манатов) приходится на долю нефинансовых организаций, что отражает годовой рост на 12,2%.
Вклады домохозяйств также увеличились — на 11,5%, достигнув 15 млрд 907,1 млн манатов. Депозиты финансовых организаций выросли на 17,1%, до 3 млрд 539,4 млн манатов.
За отчетный период из общего объема депозитов 21 млрд 585,3 млн манатов (рост на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) составили краткосрочные, а 20 млрд 4,2 млн манатов (рост на 26,1%) – долгосрочные.