Ермака убрали за день до судьбоносных переговоров
Ермака убрали за день до судьбоносных переговоров

В Азербайджане суд наказал мать пятерых детей за уклонение от алиментов

Инара Рафикгызы
18:59 1284

В Агсу в суд передано дело в отношении Нахиды Мамедовой (имя условное), 33-летней женщины, не выполнившей алиментные обязательства перед своими детьми, сообщает haqqin.az.

Согласно решению суда о разводе, Нахида должна ежемесячно выплачивать алименты в размере 440 манатов на четверых детей, оставшихся под опекой их отца. Однако в течение длительного времени она не выполняла это обязательство, и задолженность достигла 6 390 манатов.

На заседании суда женщина пояснила, что не выплачивала алименты из-за тяжелого материального положения. По ее словам, помимо четырех детей, находящихся под опекой их отца, у нее есть еще один ребенок, страдающий тяжелым заболеванием, и большая часть ее доходов уходит на лечение.

Несмотря на требование судебного исполнителя об административном аресте за невыполнение обязательств, суд принял иное решение — женщина была оштрафована на 500 манатов, хотя ранее уже не могла выплачивать установленную сумму алиментов.

