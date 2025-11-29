«Карабах» не мог забить Евлаху, пока на поле не вышли они…

После поражения от «Наполи» в Лиге чемпионов «Карабах» в Сураханы принимал «Карван-Евлах». Гурбан Гурбанов по традиции дал отдохнуть футболистам, игравшим с первых минут в еврокубковой встрече. Резервный состав «Карабаха» не смог поразить ворота последней команды чемпионата, и на 62-й минуте Гурбанов выпустил сразу четверых игроков основы - Абделлу Зубира, Педро Бикальо, Камило Дурана и Эммануэля Аддаи. Позднее в игру вошел и Эльвин Джафаргулиев.

Замены сделали свое дело: победный мяч на 79-й минуте забил Аддаи. А на 89-й минуте Нариман Ахундзаде сделал счет 2:0. Агдамская команда с 29 очками занимает 1-е место и еще имеет игру в запасе.