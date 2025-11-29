«Карабах» не мог забить Евлаху, пока на поле не вышли они…

Сегодня состоялись еще два матча 13-го тура азербайджанской футбольной Премьер-лиги.
После поражения от «Наполи» в Лиге чемпионов «Карабах» в Сураханы принимал «Карван-Евлах». Гурбан Гурбанов по традиции дал отдохнуть футболистам, игравшим с первых минут в еврокубковой встрече. Резервный состав «Карабаха» не смог поразить ворота последней команды чемпионата, и на 62-й минуте Гурбанов выпустил сразу четверых игроков основы - Абделлу Зубира, Педро Бикальо, Камило Дурана и Эммануэля Аддаи. Позднее в игру вошел и Эльвин Джафаргулиев.
Замены сделали свое дело: победный мяч на 79-й минуте забил Аддаи. А на 89-й минуте Нариман Ахундзаде сделал счет 2:0. Агдамская команда с 29 очками занимает 1-е место и еще имеет игру в запасе.
В другом матче дня «Имишли» в Губе крупно проиграл «Сабаху» - 0:3. На 54-й минуте Амин Сейдиев открыл счет. Через шесть минут Стив Солвет забил второй мяч. А точку в игре в добавленное время поставил Кахим Паррис.
«Сабах» благодаря этой победе поднялся на 3-е место и, как и «Карабах», провел не 13 матчей, а 12.
Вчера состоялись игры: «Кяпяз» - «Зиря» - 0:2, «Туран-Товуз» - «Нефтчи» - 0:0.
30 ноября сыграют: «Шамахы» - «Сумгаит» (время начала - 14:00) и «Габала» - «Араз-Нахчыван» (16:30).
ТУРНИРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ