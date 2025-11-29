USD 1.7000
Ермака убрали за день до судьбоносных переговоров
Ермака убрали за день до судьбоносных переговоров

«Карабах» не мог забить Евлаху, пока на поле не вышли они…

Эльмир Алиев, отдел спорта
18:57

Сегодня состоялись еще два матча 13-го тура азербайджанской футбольной Премьер-лиги.

После поражения от «Наполи» в Лиге чемпионов «Карабах» в Сураханы принимал «Карван-Евлах». Гурбан Гурбанов по традиции дал отдохнуть футболистам, игравшим с первых минут в еврокубковой встрече. Резервный состав «Карабаха» не смог поразить ворота последней команды чемпионата, и на 62-й минуте Гурбанов выпустил сразу четверых игроков основы - Абделлу Зубира, Педро Бикальо, Камило Дурана и Эммануэля Аддаи. Позднее в игру вошел и Эльвин Джафаргулиев.

Замены сделали свое дело: победный мяч на 79-й минуте забил Аддаи. А на 89-й минуте Нариман Ахундзаде сделал счет 2:0. Агдамская команда с 29 очками занимает 1-е место и еще имеет игру в запасе.

В другом матче дня «Имишли» в Губе крупно проиграл «Сабаху» - 0:3. На 54-й минуте Амин Сейдиев открыл счет. Через шесть минут Стив Солвет забил второй мяч. А точку в игре в добавленное время поставил Кахим Паррис.

«Сабах» благодаря этой победе поднялся на 3-е место и, как и «Карабах», провел не 13 матчей, а 12.

Вчера состоялись игры: «Кяпяз» - «Зиря» - 0:2, «Туран-Товуз» - «Нефтчи» - 0:0.

30 ноября сыграют: «Шамахы» - «Сумгаит» (время начала - 14:00) и «Габала» - «Араз-Нахчыван» (16:30).

