USD 1.7000
EUR 1.9700
RUB 2.1803
Подписаться на уведомления
Ермака убрали за день до судьбоносных переговоров
Новость дня
Ермака убрали за день до судьбоносных переговоров

Что Уиткофф предложил Украине вместо Tomahawk?

19:38 1277

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф предложил властям Украины вместо просьбы о дальнобойных ракетах Tomahawk добиваться освобождения от пошлин на 10 лет. Об этом пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на источники.

«Что хорошего может дать горстка ракет?» — пересказывает WSJ его аргументацию.

По данным издания, Уиткофф пояснил Киеву, что отсрочка пошлин гарантировала бы дополнительные стимулы для украинской экономики.

Уиткофф не подтвердил и не опроверг информацию WSJ. «Я занимаюсь заключением сделок. Вот почему я здесь. Мы продолжаем стучаться в дверь и выдвигать свои идеи», — сказал он.

«Карабах» не мог забить Евлаху, пока на поле не вышли они…
«Карабах» не мог забить Евлаху, пока на поле не вышли они… ВИДЕО
18:57 1990
Мировой авиаколлапс: сбои в системах Airbus парализовали перелеты
Мировой авиаколлапс: сбои в системах Airbus парализовали перелеты
18:11 2503
Зеленский меняет план
Зеленский меняет план
17:53 4080
Атака на КТК: реакция Казахстана
Атака на КТК: реакция Казахстана видео; обновлено 17:41
17:41 8379
Российские авиалайнеры остались без программного обеспечения
Российские авиалайнеры остались без программного обеспечения
17:36 3100
Турция об атаке на танкеры в Черном море
Турция об атаке на танкеры в Черном море ОБНОВЛЕНО 20:00
20:00 6514
Новые задержания «по делу Рамиза Мехтиева»
Новые задержания «по делу Рамиза Мехтиева» обновлено 18:40
18:40 10013
В Азербайджане махнули на баранов
В Азербайджане махнули на баранов поговорим о наших проблемах; все еще актуально
12:26 6237
ВВС США в небе рядом с Венесуэлой
ВВС США в небе рядом с Венесуэлой ОБНОВЛЕНО 19:21
19:21 5319
Российские олигархи предлагают Трампу несметные богатства
Российские олигархи предлагают Трампу несметные богатства ОБНОВЛЕНО 17:03
17:03 8706
Украинский Ан-124 замечен в израильском аэропорту
Украинский Ан-124 замечен в израильском аэропорту фото; видео
16:45 2802

ЭТО ВАЖНО

«Карабах» не мог забить Евлаху, пока на поле не вышли они…
«Карабах» не мог забить Евлаху, пока на поле не вышли они… ВИДЕО
18:57 1990
Мировой авиаколлапс: сбои в системах Airbus парализовали перелеты
Мировой авиаколлапс: сбои в системах Airbus парализовали перелеты
18:11 2503
Зеленский меняет план
Зеленский меняет план
17:53 4080
Атака на КТК: реакция Казахстана
Атака на КТК: реакция Казахстана видео; обновлено 17:41
17:41 8379
Российские авиалайнеры остались без программного обеспечения
Российские авиалайнеры остались без программного обеспечения
17:36 3100
Турция об атаке на танкеры в Черном море
Турция об атаке на танкеры в Черном море ОБНОВЛЕНО 20:00
20:00 6514
Новые задержания «по делу Рамиза Мехтиева»
Новые задержания «по делу Рамиза Мехтиева» обновлено 18:40
18:40 10013
В Азербайджане махнули на баранов
В Азербайджане махнули на баранов поговорим о наших проблемах; все еще актуально
12:26 6237
ВВС США в небе рядом с Венесуэлой
ВВС США в небе рядом с Венесуэлой ОБНОВЛЕНО 19:21
19:21 5319
Российские олигархи предлагают Трампу несметные богатства
Российские олигархи предлагают Трампу несметные богатства ОБНОВЛЕНО 17:03
17:03 8706
Украинский Ан-124 замечен в израильском аэропорту
Украинский Ан-124 замечен в израильском аэропорту фото; видео
16:45 2802
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться