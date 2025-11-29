Что Уиткофф предложил Украине вместо Tomahawk?

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф предложил властям Украины вместо просьбы о дальнобойных ракетах Tomahawk добиваться освобождения от пошлин на 10 лет. Об этом пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на источники.

«Что хорошего может дать горстка ракет?» — пересказывает WSJ его аргументацию.

По данным издания, Уиткофф пояснил Киеву, что отсрочка пошлин гарантировала бы дополнительные стимулы для украинской экономики.

Уиткофф не подтвердил и не опроверг информацию WSJ. «Я занимаюсь заключением сделок. Вот почему я здесь. Мы продолжаем стучаться в дверь и выдвигать свои идеи», — сказал он.