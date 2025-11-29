USD 1.7000
EUR 1.9700
RUB 2.1803
Ермака убрали за день до судьбоносных переговоров
Новость дня
Ермака убрали за день до судьбоносных переговоров

Финляндия начала учения у границы с РФ

20:12 270

Финляндия проводит совместные с Великобританией военные учения Northern Axe 25 ("Северный топор 25") в регионе Кайнуу, граничащем с Республикой Карелия (РФ).

Об этом сообщило Министерство обороны Финляндии. Маневры продлятся с 29 ноября по 5 декабря с участием около 3 тысяч финских военных, включая 600 резервистов, и военнослужащих Великобритании. Задействовано около 600 единиц техники, включая танки и транспортные вертолеты. Цель учений - отработка навыков обороны, сдерживания противника, наступления и ведения ночного боя в условиях севера Финляндии.

Особое внимание уделяется взаимодействию различных родов войск и использованию беспилотных летательных аппаратов. Ранее, 22 ноября, в Средиземном море, у побережья Италии стартовали масштабные учения Neptune Strike. В маневрах участвуют США и девять стран НАТО, включая Великобританию, Грецию, Польшу и Турцию.

«Карабах» не мог забить Евлаху, пока на поле не вышли они…
«Карабах» не мог забить Евлаху, пока на поле не вышли они… ВИДЕО
18:57 1992
Мировой авиаколлапс: сбои в системах Airbus парализовали перелеты
Мировой авиаколлапс: сбои в системах Airbus парализовали перелеты
18:11 2507
Зеленский меняет план
Зеленский меняет план
17:53 4083
Атака на КТК: реакция Казахстана
Атака на КТК: реакция Казахстана видео; обновлено 17:41
17:41 8380
Российские авиалайнеры остались без программного обеспечения
Российские авиалайнеры остались без программного обеспечения
17:36 3101
Турция об атаке на танкеры в Черном море
Турция об атаке на танкеры в Черном море ОБНОВЛЕНО 20:00
20:00 6517
Новые задержания «по делу Рамиза Мехтиева»
Новые задержания «по делу Рамиза Мехтиева» обновлено 18:40
18:40 10018
В Азербайджане махнули на баранов
В Азербайджане махнули на баранов поговорим о наших проблемах; все еще актуально
12:26 6239
ВВС США в небе рядом с Венесуэлой
ВВС США в небе рядом с Венесуэлой ОБНОВЛЕНО 19:21
19:21 5321
Российские олигархи предлагают Трампу несметные богатства
Российские олигархи предлагают Трампу несметные богатства ОБНОВЛЕНО 17:03
17:03 8706
Украинский Ан-124 замечен в израильском аэропорту
Украинский Ан-124 замечен в израильском аэропорту фото; видео
16:45 2803

