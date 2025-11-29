Украинская разведка взломала сети спецсвязи РФ вдоль фронта

Специалисты Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины заявили о взломе сетей терминалов специальной защищенной связи РФ, расположенных вдоль линии фронта и на территории ряда африканских стран. Об этом сообщает Telegram-канал ГУР.

В ведомстве отметили, что в условиях высокотехнологичной войны особое значение имеет оперативное выявление планов и намерений противостоящей стороны. Подчеркивается, что украинская военная разведка активно отслеживает возможные направления перемещений российских пунктов управления, стремясь получить максимум информации.

Сообщается, что подразделения ГУР, используя технические и оперативные средства разведки, смогли выявить сеть терминалов защищенной связи российских военных вдоль линии боевого соприкосновения и на африканском направлении.

После длительного анализа полученных данных, касающихся планов российской стороны, было принято решение об их обнародовании и нанесении ударов по выявленным объектам.