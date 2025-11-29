USD 1.7000
Ермака убрали за день до судьбоносных переговоров
Ермака убрали за день до судьбоносных переговоров

Украинская разведка взломала сети спецсвязи РФ вдоль фронта

20:23 765

Специалисты Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины заявили о взломе сетей терминалов специальной защищенной связи РФ, расположенных вдоль линии фронта и на территории ряда африканских стран. Об этом сообщает Telegram-канал ГУР.

В ведомстве отметили, что в условиях высокотехнологичной войны особое значение имеет оперативное выявление планов и намерений противостоящей стороны. Подчеркивается, что украинская военная разведка активно отслеживает возможные направления перемещений российских пунктов управления, стремясь получить максимум информации.

Сообщается, что подразделения ГУР, используя технические и оперативные средства разведки, смогли выявить сеть терминалов защищенной связи российских военных вдоль линии боевого соприкосновения и на африканском направлении.

После длительного анализа полученных данных, касающихся планов российской стороны, было принято решение об их обнародовании и нанесении ударов по выявленным объектам.

«Карабах» не мог забить Евлаху, пока на поле не вышли они…
«Карабах» не мог забить Евлаху, пока на поле не вышли они… ВИДЕО
18:57 1993
Мировой авиаколлапс: сбои в системах Airbus парализовали перелеты
Мировой авиаколлапс: сбои в системах Airbus парализовали перелеты
18:11 2508
Зеленский меняет план
Зеленский меняет план
17:53 4084
Атака на КТК: реакция Казахстана
Атака на КТК: реакция Казахстана видео; обновлено 17:41
17:41 8380
Российские авиалайнеры остались без программного обеспечения
Российские авиалайнеры остались без программного обеспечения
17:36 3101
Турция об атаке на танкеры в Черном море
Турция об атаке на танкеры в Черном море ОБНОВЛЕНО 20:00
20:00 6518
Новые задержания «по делу Рамиза Мехтиева»
Новые задержания «по делу Рамиза Мехтиева» обновлено 18:40
18:40 10019
В Азербайджане махнули на баранов
В Азербайджане махнули на баранов поговорим о наших проблемах; все еще актуально
12:26 6239
ВВС США в небе рядом с Венесуэлой
ВВС США в небе рядом с Венесуэлой ОБНОВЛЕНО 19:21
19:21 5322
Российские олигархи предлагают Трампу несметные богатства
Российские олигархи предлагают Трампу несметные богатства ОБНОВЛЕНО 17:03
17:03 8707
Украинский Ан-124 замечен в израильском аэропорту
Украинский Ан-124 замечен в израильском аэропорту фото; видео
16:45 2804

