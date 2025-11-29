Макрон и Зеленский встретятся в Париже

Президент Франции Эммануэль Макрон проведет в понедельник переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским в Париже, сообщает AFP со ссылкой на представителя Елисейского дворца.

По его словам, на встрече лидеры обсудят «условия справедливого и прочного мира».

Ранее сообщалось, что украинская делегация отправляется в США для дальнейших переговоров по предложенному Вашингтоном плану прекращения войны.

Главой делегации Владимир Зеленский назначил секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Рустема Умерова.

Как писало агентство Bloomberg, украинские официальные лица встретятся во Флориде со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.