Макрон и Зеленский встретятся в Париже

Президент Франции Эммануэль Макрон проведет в понедельник переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским в Париже, сообщает AFP со ссылкой на представителя Елисейского дворца.

По его словам, на встрече лидеры обсудят «условия справедливого и прочного мира».

Ранее сообщалось, что украинская делегация отправляется в США для дальнейших переговоров по предложенному Вашингтоном плану прекращения войны.

Главой делегации Владимир Зеленский назначил секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Рустема Умерова.

Как писало агентство Bloomberg, украинские официальные лица встретятся во Флориде со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

«Карабах» не мог забить Евлаху, пока на поле не вышли они…
«Карабах» не мог забить Евлаху, пока на поле не вышли они… ВИДЕО
18:57 1995
Мировой авиаколлапс: сбои в системах Airbus парализовали перелеты
Мировой авиаколлапс: сбои в системах Airbus парализовали перелеты
18:11 2508
Зеленский меняет план
Зеленский меняет план
17:53 4086
Атака на КТК: реакция Казахстана
Атака на КТК: реакция Казахстана видео; обновлено 17:41
17:41 8380
Российские авиалайнеры остались без программного обеспечения
Российские авиалайнеры остались без программного обеспечения
17:36 3101
Турция об атаке на танкеры в Черном море
Турция об атаке на танкеры в Черном море ОБНОВЛЕНО 20:00
20:00 6519
Новые задержания «по делу Рамиза Мехтиева»
Новые задержания «по делу Рамиза Мехтиева» обновлено 18:40
18:40 10022
В Азербайджане махнули на баранов
В Азербайджане махнули на баранов поговорим о наших проблемах; все еще актуально
12:26 6240
ВВС США в небе рядом с Венесуэлой
ВВС США в небе рядом с Венесуэлой ОБНОВЛЕНО 19:21
19:21 5322
Российские олигархи предлагают Трампу несметные богатства
Российские олигархи предлагают Трампу несметные богатства ОБНОВЛЕНО 17:03
17:03 8708
Украинский Ан-124 замечен в израильском аэропорту
Украинский Ан-124 замечен в израильском аэропорту фото; видео
16:45 2805

