Ермака убрали за день до судьбоносных переговоров
Ермака убрали за день до судьбоносных переговоров

Армянские епископы потребовали отставки Гарегина II

20:52

Группа армянских епископов и архиепископов публично призвала католикоса всех армян Гарегина II уйти в отставку. Иерархи обвиняют его в произвольном управлении, политическом вмешательстве и других действиях, которые считают недопустимыми. Они также заявили, что избрание Гарегина II в 1999 году произошло «в условиях запугивания».

Под обращением стоят подписи восьми иерархов, встречавшихся с премьер-министром Николом Пашиняном 27 ноября, а также двух присоединившихся архиепископов — предстоятеля Западной епархии США Овнана Тертеряна и главы Армавирской епархии Сиона Адамяна.

Ранее суд в Армении продлил арест брату и племяннику католикоса. Геворку Нерсисяну продлили срок содержания под стражей на два месяца, его сыну Амбарцуму — на три месяца.

«Карабах» не мог забить Евлаху, пока на поле не вышли они…
«Карабах» не мог забить Евлаху, пока на поле не вышли они… ВИДЕО
18:57
Мировой авиаколлапс: сбои в системах Airbus парализовали перелеты
Мировой авиаколлапс: сбои в системах Airbus парализовали перелеты
18:11
Зеленский меняет план
Зеленский меняет план
17:53
Атака на КТК: реакция Казахстана
Атака на КТК: реакция Казахстана
17:41
Российские авиалайнеры остались без программного обеспечения
Российские авиалайнеры остались без программного обеспечения
17:36
Турция об атаке на танкеры в Черном море
Турция об атаке на танкеры в Черном море ОБНОВЛЕНО 20:00
20:00
Новые задержания «по делу Рамиза Мехтиева»
Новые задержания «по делу Рамиза Мехтиева»
18:40
В Азербайджане махнули на баранов
В Азербайджане махнули на баранов
12:26
ВВС США в небе рядом с Венесуэлой
ВВС США в небе рядом с Венесуэлой ОБНОВЛЕНО 19:21
19:21
Российские олигархи предлагают Трампу несметные богатства
Российские олигархи предлагают Трампу несметные богатства ОБНОВЛЕНО 17:03
17:03
Украинский Ан-124 замечен в израильском аэропорту
Украинский Ан-124 замечен в израильском аэропорту
16:45

ЭТО ВАЖНО

