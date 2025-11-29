Армянские епископы потребовали отставки Гарегина II

Группа армянских епископов и архиепископов публично призвала католикоса всех армян Гарегина II уйти в отставку. Иерархи обвиняют его в произвольном управлении, политическом вмешательстве и других действиях, которые считают недопустимыми. Они также заявили, что избрание Гарегина II в 1999 году произошло «в условиях запугивания».

Под обращением стоят подписи восьми иерархов, встречавшихся с премьер-министром Николом Пашиняном 27 ноября, а также двух присоединившихся архиепископов — предстоятеля Западной епархии США Овнана Тертеряна и главы Армавирской епархии Сиона Адамяна.

Ранее суд в Армении продлил арест брату и племяннику католикоса. Геворку Нерсисяну продлили срок содержания под стражей на два месяца, его сыну Амбарцуму — на три месяца.