Прибыль «Роснефти» за 9 месяцев упала на 70%

Чистая прибыль "Роснефти" за январь-сентябрь обвалилась на 70% и составила $3,57 млрд, как сообщает Reuters об этом говорится в отчете компаниию.

В компании заявили, что на результаты повлияли высокая ключевая ставка ЦБ (кредиты подорожали), удешевление нефти и укрепление рубля, из-за чего экспортная выручка в рублях сократилась. Также "Роснефть" сообщила о росте расходов на "антитеррористическую безопасность", не раскрыв, что под этим подразумевается.

Reuters отмечает, что прибыль западных гигантов вроде Shell и TotalEnergies также просела из-за падения цен на нефть.

На ситуацию давят и американские санкции. В октябре США ввели ограничения против "Роснефти" и "Лукойла", попутно добавив в список более 30 их подразделений. Через два дня капитализация обеих компаний рухнула на $5,2 млрд.