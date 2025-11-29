USD 1.7000
EUR 1.9700
RUB 2.1803
Подписаться на уведомления
Ермака убрали за день до судьбоносных переговоров
Новость дня
Ермака убрали за день до судьбоносных переговоров

Туман затруднил задачу украинских военных

21:23 1472

В седьмом корпусе быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск Украины заявили, что оборонительная операция в Покровске осложнилась из-за плотного тумана, который резко снизил видимость и затруднил работу воздушной разведки.

В подразделении отметили, что противостоящая сторона пытается использовать погодные условия для наращивания сил и перемещения личного состава.

Несмотря на туман, украинские военные продолжают вести разведку и огневое поражение выявленных целей. По их данным, 27–28 ноября в Покровске были уничтожены 29 военнослужащих противоположной стороны, еще девять ранены.

Армения разыскивает сына экс-генсека ОДКБ
Армения разыскивает сына экс-генсека ОДКБ
23:46 24
Украинский Ан-124 вывез из Израиля американские военные грузовики
Украинский Ан-124 вывез из Израиля американские военные грузовики фото; видео; обновлено 23:35
23:35 3498
Эрдоган: «Во главе Израиля стоит убийца...»
Эрдоган: «Во главе Израиля стоит убийца...»
23:37 211
Названы кандидаты на замену Ермаку
Названы кандидаты на замену Ермаку
22:19 1301
«Карабах» не мог забить Евлаху, пока на поле не вышли они…
«Карабах» не мог забить Евлаху, пока на поле не вышли они… ВИДЕО
18:57 3416
Мировой авиаколлапс: сбои в системах Airbus парализовали перелеты
Мировой авиаколлапс: сбои в системах Airbus парализовали перелеты
18:11 3750
Зеленский меняет план
Зеленский меняет план
17:53 5760
Атака на КТК: реакция Казахстана
Атака на КТК: реакция Казахстана видео; обновлено 17:41
17:41 9654
Российские авиалайнеры остались без программного обеспечения
Российские авиалайнеры остались без программного обеспечения
17:36 4257
Турция об атаке на танкеры в Черном море
Турция об атаке на танкеры в Черном море фото; видео; ОБНОВЛЕНО 21:37
21:37 8551
В доме Али Керимли нашли письмо Рамиза Мехтиева?
В доме Али Керимли нашли письмо Рамиза Мехтиева? обновлено 22:46
22:46 13761

ЭТО ВАЖНО

Армения разыскивает сына экс-генсека ОДКБ
Армения разыскивает сына экс-генсека ОДКБ
23:46 24
Украинский Ан-124 вывез из Израиля американские военные грузовики
Украинский Ан-124 вывез из Израиля американские военные грузовики фото; видео; обновлено 23:35
23:35 3498
Эрдоган: «Во главе Израиля стоит убийца...»
Эрдоган: «Во главе Израиля стоит убийца...»
23:37 211
Названы кандидаты на замену Ермаку
Названы кандидаты на замену Ермаку
22:19 1301
«Карабах» не мог забить Евлаху, пока на поле не вышли они…
«Карабах» не мог забить Евлаху, пока на поле не вышли они… ВИДЕО
18:57 3416
Мировой авиаколлапс: сбои в системах Airbus парализовали перелеты
Мировой авиаколлапс: сбои в системах Airbus парализовали перелеты
18:11 3750
Зеленский меняет план
Зеленский меняет план
17:53 5760
Атака на КТК: реакция Казахстана
Атака на КТК: реакция Казахстана видео; обновлено 17:41
17:41 9654
Российские авиалайнеры остались без программного обеспечения
Российские авиалайнеры остались без программного обеспечения
17:36 4257
Турция об атаке на танкеры в Черном море
Турция об атаке на танкеры в Черном море фото; видео; ОБНОВЛЕНО 21:37
21:37 8551
В доме Али Керимли нашли письмо Рамиза Мехтиева?
В доме Али Керимли нашли письмо Рамиза Мехтиева? обновлено 22:46
22:46 13761
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться