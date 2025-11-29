Туман затруднил задачу украинских военных

В седьмом корпусе быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск Украины заявили, что оборонительная операция в Покровске осложнилась из-за плотного тумана, который резко снизил видимость и затруднил работу воздушной разведки.
В подразделении отметили, что противостоящая сторона пытается использовать погодные условия для наращивания сил и перемещения личного состава.
Несмотря на туман, украинские военные продолжают вести разведку и огневое поражение выявленных целей. По их данным, 27–28 ноября в Покровске были уничтожены 29 военнослужащих противоположной стороны, еще девять ранены.