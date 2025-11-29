USD 1.7000
Ермака убрали за день до судьбоносных переговоров
Ермака убрали за день до судьбоносных переговоров

Напряжение в Пентагоне

21:52 1122

У министра армии США Дэна Дрисколла и шефа Пентагона Пита Хегсета напряженные отношения, что является «одной из самых страшных тайн» Вашингтона, пишет Financial Times.

Причина этого кроется в амбициозности Дрисколла: многие считают, что он может претендовать на пост Хегсета в случае его отставки. Один из бывших военных чиновников заявил FT, что Дрисколл, «безусловно, ясно дал понять», что хочет возглавить Пентагон. Издание отмечает, что министр армии США умеет поддерживать связь с военными, в том числе потому, что сам имеет опыт службы.

«Он уверен в себе, но не самоуверен», — отметил бывший сотрудник Пентагона. По его словам, Дрисколл производит впечатление «настойчивого» и «серьезного» человека, «готового пойти на определенный риск».

