Ермака убрали за день до судьбоносных переговоров
Ермака убрали за день до судьбоносных переговоров

Названы кандидаты на замену Ермаку

22:19 1302

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль может заменить ушедшего в отставку главу Офиса президента Андрея Ермака, сообщил корреспондент Axios Барак Равид в X со ссылкой на украинских чиновников.

Другими кандидатами на смену Ермаку, по его данным, являются начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов и первый вице-премьер Михаил Федоров. Украинский лидер Владимир Зеленский в субботу провел совещания с Будановым, Шмыгалем, Федоровым, а также с заместителем главы своего офиса Павлом Палисой. Собеседники Равида также сообщили, что Федоров в ходе перестановок может занять пост министра обороны.

28 ноября Ермак после обыска в его квартире ушел в отставку.

29 ноября Зеленский собирался провести консультации с теми, кто мог бы заменить Ермака. Имена кандидатов президент не уточнял. Украинские СМИ называли среди них премьера Юлию Свириденко, главу ГУР Буданова, первого вице-премьера Федорова, министра обороны Шмыгаля и заместителя главы офиса президента Палису.

Украинский лидер поблагодарил Андрея Ермака за то, что «украинская позиция на переговорном треке всегда была им представлена именно так, как и должно было быть». Он уже назначил главой украинской делегации на переговорах с США секретаря Совета национальной безопасности и обороны Рустема Умерова вместо Ермака.

Экс-глава Офиса Зеленского в интервью New York Post заявил, что «идет на фронт и готов к любым репрессиям». Financial Times он позднее сказал, что «не держит зла» на президента, которого назвал своим «другом». Газета отмечает, что Ермак и Зеленский «буквально жили и работали вместе» в президентской резиденции в Киеве, например, вместе тренировались в спортзале по утрам.

