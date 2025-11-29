Митинг против оппозиции перерос в столкновения с полицией

В Германии митинг против создания молодежной организации «Альтернатива для Германии» (АдГ) перерос в столкновения с полицией.

По данным агентства, левые активисты вышли на улицы в Гисене, где сегодня проходит учредительный съезд новой молодежной организации, которую в Германии считают оппозицией. В митинге приняли участие около 20 тысяч человек.

По информации Shot, во время демонстрации около 1,5 тысячи человек перекрыли улицу Шлахтхофштрассе и стали забрасывать полицейских камнями. В полиции города также сообщили, что протестующие применили против сотрудников правопорядка сигнальные ракеты. В результате от 10 до 15 полицейских получили легкие травмы. В ответ правоохранители использовали водометы, дубинки и перцовые баллончики.

Также сообщается, что в ходе протестов пострадал депутат Бундестага от АдГ Юлиан Шмидт. По его словам, около 20 человек напали на него на парковке.