Ермака убрали за день до судьбоносных переговоров
Ермака убрали за день до судьбоносных переговоров

Митинг против оппозиции перерос в столкновения с полицией

22:36 575

В Германии митинг против создания молодежной организации «Альтернатива для Германии» (АдГ) перерос в столкновения с полицией.

Об этом сообщает агентство AP.

По данным агентства, левые активисты вышли на улицы в Гисене, где сегодня проходит учредительный съезд новой молодежной организации, которую в Германии считают оппозицией. В митинге приняли участие около 20 тысяч человек.

По информации Shot, во время демонстрации около 1,5 тысячи человек перекрыли улицу Шлахтхофштрассе и стали забрасывать полицейских камнями. В полиции города также сообщили, что протестующие применили против сотрудников правопорядка сигнальные ракеты. В результате от 10 до 15 полицейских получили легкие травмы. В ответ правоохранители использовали водометы, дубинки и перцовые баллончики.

Также сообщается, что в ходе протестов пострадал депутат Бундестага от АдГ Юлиан Шмидт. По его словам, около 20 человек напали на него на парковке.

Армения разыскивает сына экс-генсека ОДКБ
Армения разыскивает сына экс-генсека ОДКБ
23:46 28
Украинский Ан-124 вывез из Израиля американские военные грузовики
Украинский Ан-124 вывез из Израиля американские военные грузовики фото; видео; обновлено 23:35
23:35 3501
Эрдоган: «Во главе Израиля стоит убийца...»
Эрдоган: «Во главе Израиля стоит убийца...»
23:37 213
Названы кандидаты на замену Ермаку
Названы кандидаты на замену Ермаку
22:19 1304
«Карабах» не мог забить Евлаху, пока на поле не вышли они…
«Карабах» не мог забить Евлаху, пока на поле не вышли они… ВИДЕО
18:57 3418
Мировой авиаколлапс: сбои в системах Airbus парализовали перелеты
Мировой авиаколлапс: сбои в системах Airbus парализовали перелеты
18:11 3751
Зеленский меняет план
Зеленский меняет план
17:53 5762
Атака на КТК: реакция Казахстана
Атака на КТК: реакция Казахстана видео; обновлено 17:41
17:41 9655
Российские авиалайнеры остались без программного обеспечения
Российские авиалайнеры остались без программного обеспечения
17:36 4257
Турция об атаке на танкеры в Черном море
Турция об атаке на танкеры в Черном море фото; видео; ОБНОВЛЕНО 21:37
21:37 8552
В доме Али Керимли нашли письмо Рамиза Мехтиева?
В доме Али Керимли нашли письмо Рамиза Мехтиева? обновлено 22:46
22:46 13767

