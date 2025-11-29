Зеленский рассказал о переговорах с США

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ближайшие дни украинская и американская стороны могут доработать шаги, необходимые для «достойного завершения войны». По его словам, украинская делегация прибыла в США для продолжения переговоров на основе пунктов, согласованных в Женеве. Зеленский отметил, что американская сторона проявляет конструктивный подход, а украинская делегация получила четкие директивы.

Президент Украины также сообщил о предстоящей работе с партнерами, в том числе по вопросам усиления противовоздушной обороны. В ходе внутренних консультаций Зеленский обсудил кадровые вопросы с председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком, представителями парламентского большинства и премьер-министром Юлией Свириденко. По его словам, уже определена кандидатура на пост министра юстиции, а список кандидатов на должность министра энергетики должен быть представлен в ближайшее время.

Кроме того, Зеленский провел совещания с главой ГУР Кириллом Будановым, министром обороны Денисом Шмыгалем, первым вице-премьером Михаилом Фёдоровым и заместителем руководителя Офиса президента Павлом Палисой. Темы касались внутренней устойчивости и подготовки к дальнейшим переговорам.

Президент Украины также анонсировал подписание новых указов о санкциях, которые будут согласованы с международными партнерами и направлены на усиление давления на Россию. Он не уточнил, каких сфер коснутся новые ограничения.