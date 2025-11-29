USD 1.7000
EUR 1.9700
RUB 2.1803
Ермака убрали за день до судьбоносных переговоров
Ермака убрали за день до судьбоносных переговоров

Зеленский рассказал о переговорах с США

22:57 580

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ближайшие дни украинская и американская стороны могут доработать шаги, необходимые для «достойного завершения войны». По его словам, украинская делегация прибыла в США для продолжения переговоров на основе пунктов, согласованных в Женеве. Зеленский отметил, что американская сторона проявляет конструктивный подход, а украинская делегация получила четкие директивы.

Президент Украины также сообщил о предстоящей работе с партнерами, в том числе по вопросам усиления противовоздушной обороны. В ходе внутренних консультаций Зеленский обсудил кадровые вопросы с председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком, представителями парламентского большинства и премьер-министром Юлией Свириденко. По его словам, уже определена кандидатура на пост министра юстиции, а список кандидатов на должность министра энергетики должен быть представлен в ближайшее время.

Кроме того, Зеленский провел совещания с главой ГУР Кириллом Будановым, министром обороны Денисом Шмыгалем, первым вице-премьером Михаилом Фёдоровым и заместителем руководителя Офиса президента Павлом Палисой. Темы касались внутренней устойчивости и подготовки к дальнейшим переговорам.

Президент Украины также анонсировал подписание новых указов о санкциях, которые будут согласованы с международными партнерами и направлены на усиление давления на Россию. Он не уточнил, каких сфер коснутся новые ограничения.

Армения разыскивает сына экс-генсека ОДКБ
Армения разыскивает сына экс-генсека ОДКБ
23:46 29
Украинский Ан-124 вывез из Израиля американские военные грузовики
Украинский Ан-124 вывез из Израиля американские военные грузовики фото; видео; обновлено 23:35
23:35 3501
Эрдоган: «Во главе Израиля стоит убийца...»
Эрдоган: «Во главе Израиля стоит убийца...»
23:37 214
Названы кандидаты на замену Ермаку
Названы кандидаты на замену Ермаку
22:19 1308
«Карабах» не мог забить Евлаху, пока на поле не вышли они…
«Карабах» не мог забить Евлаху, пока на поле не вышли они… ВИДЕО
18:57 3418
Мировой авиаколлапс: сбои в системах Airbus парализовали перелеты
Мировой авиаколлапс: сбои в системах Airbus парализовали перелеты
18:11 3751
Зеленский меняет план
Зеленский меняет план
17:53 5763
Атака на КТК: реакция Казахстана
Атака на КТК: реакция Казахстана видео; обновлено 17:41
17:41 9656
Российские авиалайнеры остались без программного обеспечения
Российские авиалайнеры остались без программного обеспечения
17:36 4257
Турция об атаке на танкеры в Черном море
Турция об атаке на танкеры в Черном море фото; видео; ОБНОВЛЕНО 21:37
21:37 8555
В доме Али Керимли нашли письмо Рамиза Мехтиева?
В доме Али Керимли нашли письмо Рамиза Мехтиева? обновлено 22:46
22:46 13769

