Эрдоган: «Во главе Израиля стоит убийца...»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял участие в церемонии вручения четвертой премии İlim Yayma, прошедшей в стамбульском Центре культуры имени Ататюрка. В своем выступлении глава турецкого государства сообщил, что со следующего года премия выйдет на международный уровень. «Почему бы нам не иметь свою Нобелевскую премию? Этот шаг можем сделать и мы», — отметил он.

Комментируя ситуацию в секторе Газа, Эрдоган заявил, что Израиль «постоянно нарушает режим прекращения огня». По его словам, Анкара предпринимает усилия для обеспечения «справедливого и устойчивого мира». Он также обвинил власти Израиля в том, что они чинят препятствия доставке гуманитарной помощи, и заявил, что «во главе (страны) стоит лишенный гуманности убийца».

Кроме того, Эрдоган подчеркнул решимость завершить процесс создания «Турции без терроризма», заявив о приверженности достижению успеха в этом направлении.