USD 1.7000
EUR 1.9700
RUB 2.1803
Подписаться на уведомления
Ермака убрали за день до судьбоносных переговоров
Новость дня
Ермака убрали за день до судьбоносных переговоров

Армения разыскивает сына экс-генсека ОДКБ

29 ноября 2025, 23:46 1179

Сын бывшего генерального секретаря ОДКБ Юрия Хачатурова Григорий объявлен в розыск, пишут армянские СМИ.

По их данным, Хачатуров-младший, имеющий звание генерал-полковника, разыскивается по 1-й части статьи 436 УК (получение взятки группой лиц по предварительному сговору) и 3-й части статьи 549 УК Республики Армения (злоупотребление должностными полномочиями или превышение должностных полномочий, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

В июле 2018 года, вскоре после «Бархатной революции», новые власти Армении во главе с Николом Пашиняном инициировали уголовное преследование действующего генерального секретаря ОДКБ Юрия Хачатурова. Специальная следственная служба предъявила ему обвинение по статье «Свержение конституционного строя» в рамках расследования событий 1 марта 2008 года, когда Хачатуров командовал ереванским гарнизоном.

Несмотря на высокий дипломатический статус обвиняемого, суд санкционировал его арест, после чего он был отпущен под залог с запретом покидать страну, что фактически парализовало его работу в руководстве военного блока.

Действия Еревана вызвали жесткую реакцию Москвы, расценившей арест действующего главы международной организации без предварительных консультаций как удар по репутации ОДКБ. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров публично выразил обеспокоенность, заявив, что события идут вразрез с обещаниями нового руководства Армении отказаться от политических преследований предшественников.

В итоге дипломатического давления в ноябре 2018 года Армения официально отозвала Юрия Хачатурова с поста генсека. Уголовное дело против него продолжалось до весны 2021 года, когда Конституционный суд Армении признал инкриминируемую ему статью противоречащей основному закону страны. В апреле 2021 года суд общей юрисдикции прекратил уголовное преследование Хачатурова за отсутствием состава преступления.

Экс-главком ВСУ высказался о вариантах завершения войны
Экс-главком ВСУ высказался о вариантах завершения войны
01:59 104
В доме Али Керимли нашли письмо Рамиза Мехтиева?
В доме Али Керимли нашли письмо Рамиза Мехтиева? обновлено 22:46
29 ноября 2025, 22:46 15935
Армения разыскивает сына экс-генсека ОДКБ
Армения разыскивает сына экс-генсека ОДКБ
29 ноября 2025, 23:46 1180
Украинский Ан-124 вывез из Израиля американские военные грузовики
Украинский Ан-124 вывез из Израиля американские военные грузовики фото; видео; обновлено 23:35
29 ноября 2025, 23:35 4963
Эрдоган: «Во главе Израиля стоит убийца...»
Эрдоган: «Во главе Израиля стоит убийца...»
29 ноября 2025, 23:37 1338
Названы кандидаты на замену Ермаку
Названы кандидаты на замену Ермаку
29 ноября 2025, 22:19 2153
«Карабах» не мог забить Евлаху, пока на поле не вышли они…
«Карабах» не мог забить Евлаху, пока на поле не вышли они… ВИДЕО
29 ноября 2025, 18:57 4056
Мировой авиаколлапс: сбои в системах Airbus парализовали перелеты
Мировой авиаколлапс: сбои в системах Airbus парализовали перелеты
29 ноября 2025, 18:11 4253
Зеленский меняет план
Зеленский меняет план
29 ноября 2025, 17:53 6366
Атака на КТК: реакция Казахстана
Атака на КТК: реакция Казахстана видео; обновлено 17:41
29 ноября 2025, 17:41 10129
Российские авиалайнеры остались без программного обеспечения
Российские авиалайнеры остались без программного обеспечения
29 ноября 2025, 17:36 4718

ЭТО ВАЖНО

Экс-главком ВСУ высказался о вариантах завершения войны
Экс-главком ВСУ высказался о вариантах завершения войны
01:59 104
В доме Али Керимли нашли письмо Рамиза Мехтиева?
В доме Али Керимли нашли письмо Рамиза Мехтиева? обновлено 22:46
29 ноября 2025, 22:46 15935
Армения разыскивает сына экс-генсека ОДКБ
Армения разыскивает сына экс-генсека ОДКБ
29 ноября 2025, 23:46 1180
Украинский Ан-124 вывез из Израиля американские военные грузовики
Украинский Ан-124 вывез из Израиля американские военные грузовики фото; видео; обновлено 23:35
29 ноября 2025, 23:35 4963
Эрдоган: «Во главе Израиля стоит убийца...»
Эрдоган: «Во главе Израиля стоит убийца...»
29 ноября 2025, 23:37 1338
Названы кандидаты на замену Ермаку
Названы кандидаты на замену Ермаку
29 ноября 2025, 22:19 2153
«Карабах» не мог забить Евлаху, пока на поле не вышли они…
«Карабах» не мог забить Евлаху, пока на поле не вышли они… ВИДЕО
29 ноября 2025, 18:57 4056
Мировой авиаколлапс: сбои в системах Airbus парализовали перелеты
Мировой авиаколлапс: сбои в системах Airbus парализовали перелеты
29 ноября 2025, 18:11 4253
Зеленский меняет план
Зеленский меняет план
29 ноября 2025, 17:53 6366
Атака на КТК: реакция Казахстана
Атака на КТК: реакция Казахстана видео; обновлено 17:41
29 ноября 2025, 17:41 10129
Российские авиалайнеры остались без программного обеспечения
Российские авиалайнеры остались без программного обеспечения
29 ноября 2025, 17:36 4718
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться