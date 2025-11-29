Армения разыскивает сына экс-генсека ОДКБ

По их данным, Хачатуров-младший, имеющий звание генерал-полковника, разыскивается по 1-й части статьи 436 УК (получение взятки группой лиц по предварительному сговору) и 3-й части статьи 549 УК Республики Армения (злоупотребление должностными полномочиями или превышение должностных полномочий, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

В июле 2018 года, вскоре после «Бархатной революции», новые власти Армении во главе с Николом Пашиняном инициировали уголовное преследование действующего генерального секретаря ОДКБ Юрия Хачатурова. Специальная следственная служба предъявила ему обвинение по статье «Свержение конституционного строя» в рамках расследования событий 1 марта 2008 года, когда Хачатуров командовал ереванским гарнизоном.

Несмотря на высокий дипломатический статус обвиняемого, суд санкционировал его арест, после чего он был отпущен под залог с запретом покидать страну, что фактически парализовало его работу в руководстве военного блока.

Действия Еревана вызвали жесткую реакцию Москвы, расценившей арест действующего главы международной организации без предварительных консультаций как удар по репутации ОДКБ. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров публично выразил обеспокоенность, заявив, что события идут вразрез с обещаниями нового руководства Армении отказаться от политических преследований предшественников.

В итоге дипломатического давления в ноябре 2018 года Армения официально отозвала Юрия Хачатурова с поста генсека. Уголовное дело против него продолжалось до весны 2021 года, когда Конституционный суд Армении признал инкриминируемую ему статью противоречащей основному закону страны. В апреле 2021 года суд общей юрисдикции прекратил уголовное преследование Хачатурова за отсутствием состава преступления.