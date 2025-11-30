Спецпредставителя Путина наградили в США

Спецпредставитель президента РФ Владимира Путина Кирилл Дмитриев сообщил, что получил награду от Американской торговой палаты «за лидерство в содействии диалогу между США и Россией».
Об этом он написал в социальной сети X.
По словам Дмитриева, в России продолжают работать более 150 американских компаний, причем значительная их часть присутствует на рынке свыше 25 лет. Он также заявил, что американский бизнес, по его оценке, потерял значительные объемы прибыли в России из-за политики администрации Джо Байдена.