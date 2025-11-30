USD 1.7000
EUR 1.9700
RUB 2.1803
Подписаться на уведомления
Ермака убрали за день до судьбоносных переговоров
Новость дня
Ермака убрали за день до судьбоносных переговоров

Спецпредставителя Путина наградили в США

00:27 992

Спецпредставитель президента РФ Владимира Путина Кирилл Дмитриев сообщил, что получил награду от Американской торговой палаты «за лидерство в содействии диалогу между США и Россией».

Об этом он написал в социальной сети X.

По словам Дмитриева, в России продолжают работать более 150 американских компаний, причем значительная их часть присутствует на рынке свыше 25 лет. Он также заявил, что американский бизнес, по его оценке, потерял значительные объемы прибыли в России из-за политики администрации Джо Байдена.

Экс-главком ВСУ высказался о вариантах завершения войны
Экс-главком ВСУ высказался о вариантах завершения войны
01:59 108
В доме Али Керимли нашли письмо Рамиза Мехтиева?
В доме Али Керимли нашли письмо Рамиза Мехтиева? обновлено 22:46
29 ноября 2025, 22:46 15937
Армения разыскивает сына экс-генсека ОДКБ
Армения разыскивает сына экс-генсека ОДКБ
29 ноября 2025, 23:46 1181
Украинский Ан-124 вывез из Израиля американские военные грузовики
Украинский Ан-124 вывез из Израиля американские военные грузовики фото; видео; обновлено 23:35
29 ноября 2025, 23:35 4964
Эрдоган: «Во главе Израиля стоит убийца...»
Эрдоган: «Во главе Израиля стоит убийца...»
29 ноября 2025, 23:37 1338
Названы кандидаты на замену Ермаку
Названы кандидаты на замену Ермаку
29 ноября 2025, 22:19 2153
«Карабах» не мог забить Евлаху, пока на поле не вышли они…
«Карабах» не мог забить Евлаху, пока на поле не вышли они… ВИДЕО
29 ноября 2025, 18:57 4056
Мировой авиаколлапс: сбои в системах Airbus парализовали перелеты
Мировой авиаколлапс: сбои в системах Airbus парализовали перелеты
29 ноября 2025, 18:11 4253
Зеленский меняет план
Зеленский меняет план
29 ноября 2025, 17:53 6367
Атака на КТК: реакция Казахстана
Атака на КТК: реакция Казахстана видео; обновлено 17:41
29 ноября 2025, 17:41 10129
Российские авиалайнеры остались без программного обеспечения
Российские авиалайнеры остались без программного обеспечения
29 ноября 2025, 17:36 4718

ЭТО ВАЖНО

Экс-главком ВСУ высказался о вариантах завершения войны
Экс-главком ВСУ высказался о вариантах завершения войны
01:59 108
В доме Али Керимли нашли письмо Рамиза Мехтиева?
В доме Али Керимли нашли письмо Рамиза Мехтиева? обновлено 22:46
29 ноября 2025, 22:46 15937
Армения разыскивает сына экс-генсека ОДКБ
Армения разыскивает сына экс-генсека ОДКБ
29 ноября 2025, 23:46 1181
Украинский Ан-124 вывез из Израиля американские военные грузовики
Украинский Ан-124 вывез из Израиля американские военные грузовики фото; видео; обновлено 23:35
29 ноября 2025, 23:35 4964
Эрдоган: «Во главе Израиля стоит убийца...»
Эрдоган: «Во главе Израиля стоит убийца...»
29 ноября 2025, 23:37 1338
Названы кандидаты на замену Ермаку
Названы кандидаты на замену Ермаку
29 ноября 2025, 22:19 2153
«Карабах» не мог забить Евлаху, пока на поле не вышли они…
«Карабах» не мог забить Евлаху, пока на поле не вышли они… ВИДЕО
29 ноября 2025, 18:57 4056
Мировой авиаколлапс: сбои в системах Airbus парализовали перелеты
Мировой авиаколлапс: сбои в системах Airbus парализовали перелеты
29 ноября 2025, 18:11 4253
Зеленский меняет план
Зеленский меняет план
29 ноября 2025, 17:53 6367
Атака на КТК: реакция Казахстана
Атака на КТК: реакция Казахстана видео; обновлено 17:41
29 ноября 2025, 17:41 10129
Российские авиалайнеры остались без программного обеспечения
Российские авиалайнеры остались без программного обеспечения
29 ноября 2025, 17:36 4718
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться