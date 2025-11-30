Турция может стать убежищем для Мадуро

Турция может стать наиболее вероятным местом для эмиграции венесуэльского лидера Николаса Мадуро, если он решит покинуть страну на фоне усиливающегося давления США и роста американского военного присутствия в Карибском регионе.

Об этом пишет The Washington Post. По данным издания, возможное соглашение может включать гарантии невыдачи Мадуро Соединенным Штатам. Источники отмечают, что Мадуро доверяет президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, а у Эрдогана хорошие отношения с Дональдом Трампом.

При этом Reuters сообщает, что власти Венесуэлы осудили заявление Трампа, назвав его «колониальной угрозой» и нарушением суверенитета страны.