Ермака убрали за день до судьбоносных переговоров
Новость дня
Ермака убрали за день до судьбоносных переговоров

Турция может стать убежищем для Мадуро

01:02 449

Турция может стать наиболее вероятным местом для эмиграции венесуэльского лидера Николаса Мадуро, если он решит покинуть страну на фоне усиливающегося давления США и роста американского военного присутствия в Карибском регионе.

Об этом пишет The Washington Post. По данным издания, возможное соглашение может включать гарантии невыдачи Мадуро Соединенным Штатам. Источники отмечают, что Мадуро доверяет президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, а у Эрдогана хорошие отношения с Дональдом Трампом.

При этом Reuters сообщает, что власти Венесуэлы осудили заявление Трампа, назвав его «колониальной угрозой» и нарушением суверенитета страны.

Экс-главком ВСУ высказался о вариантах завершения войны
Экс-главком ВСУ высказался о вариантах завершения войны
01:59 111
В доме Али Керимли нашли письмо Рамиза Мехтиева?
В доме Али Керимли нашли письмо Рамиза Мехтиева? обновлено 22:46
29 ноября 2025, 22:46 15939
Армения разыскивает сына экс-генсека ОДКБ
Армения разыскивает сына экс-генсека ОДКБ
29 ноября 2025, 23:46 1182
Украинский Ан-124 вывез из Израиля американские военные грузовики
Украинский Ан-124 вывез из Израиля американские военные грузовики фото; видео; обновлено 23:35
29 ноября 2025, 23:35 4965
Эрдоган: «Во главе Израиля стоит убийца...»
Эрдоган: «Во главе Израиля стоит убийца...»
29 ноября 2025, 23:37 1339
Названы кандидаты на замену Ермаку
Названы кандидаты на замену Ермаку
29 ноября 2025, 22:19 2153
«Карабах» не мог забить Евлаху, пока на поле не вышли они…
«Карабах» не мог забить Евлаху, пока на поле не вышли они… ВИДЕО
29 ноября 2025, 18:57 4056
Мировой авиаколлапс: сбои в системах Airbus парализовали перелеты
Мировой авиаколлапс: сбои в системах Airbus парализовали перелеты
29 ноября 2025, 18:11 4253
Зеленский меняет план
Зеленский меняет план
29 ноября 2025, 17:53 6367
Атака на КТК: реакция Казахстана
Атака на КТК: реакция Казахстана видео; обновлено 17:41
29 ноября 2025, 17:41 10129
Российские авиалайнеры остались без программного обеспечения
Российские авиалайнеры остались без программного обеспечения
29 ноября 2025, 17:36 4718

