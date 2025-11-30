USD 1.7000
EUR 1.9700
RUB 2.1803
Подписаться на уведомления
Ермака убрали за день до судьбоносных переговоров
Новость дня
Ермака убрали за день до судьбоносных переговоров

Путин подписал рекордный военный бюджет

01:17 623

Президент России Владимир Путин подписал закон о бюджете на 2026 год и ближайшую трехлетку.

Согласно документу, который 18 ноября одобрила Дума, а 26 ноября — Совет Федерации, в следующем году правительство намерено собрать 40,27 трлн рублей налогов, а потратить 44,06 трлн. Таким образом, в казне образуется дефицит в 3,78 трлн рублей, или 1,6% ВВП.

Почти 30% бюджета, рекордную со времен СССР долю, Кремль намерен потратить на армию и закупки оружия — 12,93 трлн рублей. Еще 3,91 трлн рублей заложено на статью «национальная безопасность», куда зашиты бюджеты МВД, Росгвардии, спецслужб и системы ФСИН. В сумме силовикам достанется 16,84 трлн рублей, или 38% бюджета. По сравнению с довоенным 2021-м (24%) доля силовых расходов станет больше в 1,6 раза.

Доля социальных расходов казны сократится до 25,1% (до войны — 38,1%), а доля трат на поддержку национальной экономики — до 10,9% (до войны 17,6%). Оба показателя станут самым низкими за 20 лет доступной статистики Минфина.

Нефтегазовые доходы бюджета, упавшие на 20% в этом году, в следующем существенно не вырастут, следует из закона: 8,9 трлн рублей против 8,6 трлн. Новые налоги — 2,9 трлн рублей — правительство намерено «выжать» из несырьевого сектора экономики.

Экс-главком ВСУ высказался о вариантах завершения войны
Экс-главком ВСУ высказался о вариантах завершения войны
01:59 111
В доме Али Керимли нашли письмо Рамиза Мехтиева?
В доме Али Керимли нашли письмо Рамиза Мехтиева? обновлено 22:46
29 ноября 2025, 22:46 15940
Армения разыскивает сына экс-генсека ОДКБ
Армения разыскивает сына экс-генсека ОДКБ
29 ноября 2025, 23:46 1182
Украинский Ан-124 вывез из Израиля американские военные грузовики
Украинский Ан-124 вывез из Израиля американские военные грузовики фото; видео; обновлено 23:35
29 ноября 2025, 23:35 4966
Эрдоган: «Во главе Израиля стоит убийца...»
Эрдоган: «Во главе Израиля стоит убийца...»
29 ноября 2025, 23:37 1339
Названы кандидаты на замену Ермаку
Названы кандидаты на замену Ермаку
29 ноября 2025, 22:19 2153
«Карабах» не мог забить Евлаху, пока на поле не вышли они…
«Карабах» не мог забить Евлаху, пока на поле не вышли они… ВИДЕО
29 ноября 2025, 18:57 4056
Мировой авиаколлапс: сбои в системах Airbus парализовали перелеты
Мировой авиаколлапс: сбои в системах Airbus парализовали перелеты
29 ноября 2025, 18:11 4254
Зеленский меняет план
Зеленский меняет план
29 ноября 2025, 17:53 6367
Атака на КТК: реакция Казахстана
Атака на КТК: реакция Казахстана видео; обновлено 17:41
29 ноября 2025, 17:41 10129
Российские авиалайнеры остались без программного обеспечения
Российские авиалайнеры остались без программного обеспечения
29 ноября 2025, 17:36 4718

ЭТО ВАЖНО

Экс-главком ВСУ высказался о вариантах завершения войны
Экс-главком ВСУ высказался о вариантах завершения войны
01:59 111
В доме Али Керимли нашли письмо Рамиза Мехтиева?
В доме Али Керимли нашли письмо Рамиза Мехтиева? обновлено 22:46
29 ноября 2025, 22:46 15940
Армения разыскивает сына экс-генсека ОДКБ
Армения разыскивает сына экс-генсека ОДКБ
29 ноября 2025, 23:46 1182
Украинский Ан-124 вывез из Израиля американские военные грузовики
Украинский Ан-124 вывез из Израиля американские военные грузовики фото; видео; обновлено 23:35
29 ноября 2025, 23:35 4966
Эрдоган: «Во главе Израиля стоит убийца...»
Эрдоган: «Во главе Израиля стоит убийца...»
29 ноября 2025, 23:37 1339
Названы кандидаты на замену Ермаку
Названы кандидаты на замену Ермаку
29 ноября 2025, 22:19 2153
«Карабах» не мог забить Евлаху, пока на поле не вышли они…
«Карабах» не мог забить Евлаху, пока на поле не вышли они… ВИДЕО
29 ноября 2025, 18:57 4056
Мировой авиаколлапс: сбои в системах Airbus парализовали перелеты
Мировой авиаколлапс: сбои в системах Airbus парализовали перелеты
29 ноября 2025, 18:11 4254
Зеленский меняет план
Зеленский меняет план
29 ноября 2025, 17:53 6367
Атака на КТК: реакция Казахстана
Атака на КТК: реакция Казахстана видео; обновлено 17:41
29 ноября 2025, 17:41 10129
Российские авиалайнеры остались без программного обеспечения
Российские авиалайнеры остались без программного обеспечения
29 ноября 2025, 17:36 4718
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться