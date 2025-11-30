Путин подписал рекордный военный бюджет

Президент России Владимир Путин подписал закон о бюджете на 2026 год и ближайшую трехлетку.

Согласно документу, который 18 ноября одобрила Дума, а 26 ноября — Совет Федерации, в следующем году правительство намерено собрать 40,27 трлн рублей налогов, а потратить 44,06 трлн. Таким образом, в казне образуется дефицит в 3,78 трлн рублей, или 1,6% ВВП.

Почти 30% бюджета, рекордную со времен СССР долю, Кремль намерен потратить на армию и закупки оружия — 12,93 трлн рублей. Еще 3,91 трлн рублей заложено на статью «национальная безопасность», куда зашиты бюджеты МВД, Росгвардии, спецслужб и системы ФСИН. В сумме силовикам достанется 16,84 трлн рублей, или 38% бюджета. По сравнению с довоенным 2021-м (24%) доля силовых расходов станет больше в 1,6 раза.

Доля социальных расходов казны сократится до 25,1% (до войны — 38,1%), а доля трат на поддержку национальной экономики — до 10,9% (до войны 17,6%). Оба показателя станут самым низкими за 20 лет доступной статистики Минфина.

Нефтегазовые доходы бюджета, упавшие на 20% в этом году, в следующем существенно не вырастут, следует из закона: 8,9 трлн рублей против 8,6 трлн. Новые налоги — 2,9 трлн рублей — правительство намерено «выжать» из несырьевого сектора экономики.