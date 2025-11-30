USD 1.7000
Ермака убрали за день до судьбоносных переговоров
Ермака убрали за день до судьбоносных переговоров

Экс-главком ВСУ высказался о вариантах завершения войны

Экс-главнокомандующий ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный заявил, что не исключает возможность заключения мира без «полной победы» над Россией.

По его словам, украинцы стремятся к полной победе, однако в мировой истории большинство войн завершались не абсолютной победой одной стороны, а различными формами прекращения боевых действий.

Залужный отметил, что долгосрочное прекращение войны на годы является распространенным историческим вариантом завершения конфликтов. Он подчеркнул, что в большинстве войн стороны либо считают себя победителями, либо речь идет о взаимном истощении, тогда как пример Второй мировой войны, где одна сторона капитулировала, является исключением.

В доме Али Керимли нашли письмо Рамиза Мехтиева?
29 ноября 2025, 22:46 15942
Армения разыскивает сына экс-генсека ОДКБ
29 ноября 2025, 23:46 1182
Украинский Ан-124 вывез из Израиля американские военные грузовики
29 ноября 2025, 23:35 4968
Эрдоган: «Во главе Израиля стоит убийца...»
29 ноября 2025, 23:37 1341
Названы кандидаты на замену Ермаку
29 ноября 2025, 22:19 2154
«Карабах» не мог забить Евлаху, пока на поле не вышли они…
29 ноября 2025, 18:57 4056
Мировой авиаколлапс: сбои в системах Airbus парализовали перелеты
29 ноября 2025, 18:11 4254
Зеленский меняет план
29 ноября 2025, 17:53 6368
Атака на КТК: реакция Казахстана
29 ноября 2025, 17:41 10129
Российские авиалайнеры остались без программного обеспечения
