Экс-главком ВСУ высказался о вариантах завершения войны

Экс-главнокомандующий ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный заявил, что не исключает возможность заключения мира без «полной победы» над Россией.

По его словам, украинцы стремятся к полной победе, однако в мировой истории большинство войн завершались не абсолютной победой одной стороны, а различными формами прекращения боевых действий.

Залужный отметил, что долгосрочное прекращение войны на годы является распространенным историческим вариантом завершения конфликтов. Он подчеркнул, что в большинстве войн стороны либо считают себя победителями, либо речь идет о взаимном истощении, тогда как пример Второй мировой войны, где одна сторона капитулировала, является исключением.