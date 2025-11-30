Задержана экс-депутат, оппозиционерка Гюльтекин Гаджибейли

Некоторое время назад, в ночное время сотрудники правоохранительных органов Турции задержали еще одного лидера оппозиционного Национального Совета Гюльтекин Гаджибейли.

Об этом заявила сама Г.Гаджибейли на своей странице в фейсбуке: «Я нахожусь вместе с сыном в Стамбуле в съемной квартире. Постучались в дверь, оказалось, что за нами пришли сотрудники службы безопасности. Я приехала в Турцию 25 сентября».

Г.Гаджибейли пишет, что силы правопорядка хотят депортировать ее из Турции, и полагает, что задержанием может быть связано «с делом Рамиза Мехтиева».

Ранее турецкие власти предоставили Г.Гаджибейли ПМЖ сроком на два года. Об этом заявила экс-депутат.