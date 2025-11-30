Задержана экс-депутат, оппозиционерка Гюльтекин Гаджибейли

Некоторое время назад, в ночное время сотрудники правоохранительных органов Турции задержали еще одного лидера оппозиционного Национального Совета Гюльтекин Гаджибейли.
Об этом заявила сама Г.Гаджибейли на своей странице в фейсбуке: «Я нахожусь вместе с сыном в Стамбуле в съемной квартире. Постучались в дверь, оказалось, что за нами пришли сотрудники службы безопасности. Я приехала в Турцию 25 сентября».
Г.Гаджибейли пишет, что силы правопорядка хотят депортировать ее из Турции, и полагает, что задержанием может быть связано «с делом Рамиза Мехтиева».
Ранее турецкие власти предоставили Г.Гаджибейли ПМЖ сроком на два года. Об этом заявила экс-депутат.
Отметим, что по сообщению бакинской газеты “Зеркало”, накануне Служба государственной безопасности (СГБ) провела обыск в доме председателя Партии народного фронта Азербайджана (ПНФА) Али Керимли. Во время обыска в доме «были обнаружены материалы, указывающие на связь с «Союзом миллиардеров», первоначальная, не опубликованная в СМИ, отредактированная версия письма, написанного Рамизом Мехтиевым, а также другие документы».
Сообщается о задержании А.Керимли.
Отметим, что бывший глава Администрации президента Азербайджана Рамиз Мехтиев обвиняется по трем статьям Уголовного кодекса: 278.1 (действия, направленные на захват государственной власти), 274 (государственная измена) и 193-1.3.2 (легализация имущества, приобретенного преступным путем в крупном размере).
В настоящее время Р.Мехтиев содержится под домашним арестом.