USD 1.7000
EUR 1.9700
RUB 2.1803
Подписаться на уведомления
В доме Али Керимли нашли письмо Рамиза Мехтиева?
Новость дня
В доме Али Керимли нашли письмо Рамиза Мехтиева?

Задержана экс-депутат, оппозиционерка Гюльтекин Гаджибейли

Отдел информации
02:49 1045

Некоторое время назад, в ночное время сотрудники правоохранительных органов Турции задержали еще одного лидера оппозиционного Национального Совета Гюльтекин Гаджибейли.

Об этом заявила сама Г.Гаджибейли на своей странице в фейсбуке: «Я нахожусь вместе с сыном в Стамбуле в съемной квартире. Постучались в дверь, оказалось, что за нами пришли сотрудники службы безопасности. Я приехала в Турцию 25 сентября».

Г.Гаджибейли пишет, что силы правопорядка хотят депортировать ее из Турции, и полагает, что задержанием может быть связано «с делом Рамиза Мехтиева».

Ранее турецкие власти предоставили Г.Гаджибейли ПМЖ сроком на два года. Об этом заявила экс-депутат.

Гюльтекин Гаджибейли выступает на митинге оппозиции в Баку

Отметим, что по сообщению бакинской газеты “Зеркало”, накануне Служба государственной безопасности (СГБ) провела обыск в доме председателя Партии народного фронта Азербайджана (ПНФА) Али Керимли. Во время обыска в доме «были обнаружены материалы, указывающие на связь с «Союзом миллиардеров», первоначальная, не опубликованная в СМИ, отредактированная версия письма, написанного Рамизом Мехтиевым, а также другие документы».

Сообщается о задержании А.Керимли.

Отметим, что бывший глава Администрации президента Азербайджана Рамиз Мехтиев обвиняется по трем статьям Уголовного кодекса: 278.1 (действия, направленные на захват государственной власти), 274 (государственная измена) и 193-1.3.2 (легализация имущества, приобретенного преступным путем в крупном размере).

В настоящее время Р.Мехтиев содержится под домашним арестом.

Не феодализм, а рабовладение
Не феодализм, а рабовладение наша аналитика
04:01 113
Новая жизнь без «Хезболлы»
Новая жизнь без «Хезболлы» наша корреспонденция
03:40 171
Тайвань, а вслед и Япония готовятся к войне с Китаем
Тайвань, а вслед и Япония готовятся к войне с Китаем наш комментарий
03:16 367
Что же с королем?
Что же с королем? продолжение главной темы
02:18 912
Как задели интересы Турции?
Как задели интересы Турции? продолжение главной темы
29 ноября 2025, 14:10 4839
Умелые руки Украины: горит консорциум!
Умелые руки Украины: горит консорциум! горячая тема
01:32 2174
Всплеск эмоций и шквал угроз: новая напряженность в Восточном Средиземноморье
Всплеск эмоций и шквал угроз: новая напряженность в Восточном Средиземноморье новая геополитика
29 ноября 2025, 13:49 4628
Экс-главком ВСУ высказался о вариантах завершения войны
Экс-главком ВСУ высказался о вариантах завершения войны
01:59 1037
В доме Али Керимли нашли письмо Рамиза Мехтиева?
В доме Али Керимли нашли письмо Рамиза Мехтиева? обновлено 22:46
29 ноября 2025, 22:46 16597
Армения разыскивает сына экс-генсека ОДКБ
Армения разыскивает сына экс-генсека ОДКБ
29 ноября 2025, 23:46 1490
Украинский Ан-124 вывез из Израиля американские военные грузовики
Украинский Ан-124 вывез из Израиля американские военные грузовики фото; видео; обновлено 23:35
29 ноября 2025, 23:35 5349

ЭТО ВАЖНО

Не феодализм, а рабовладение
Не феодализм, а рабовладение наша аналитика
04:01 113
Новая жизнь без «Хезболлы»
Новая жизнь без «Хезболлы» наша корреспонденция
03:40 171
Тайвань, а вслед и Япония готовятся к войне с Китаем
Тайвань, а вслед и Япония готовятся к войне с Китаем наш комментарий
03:16 367
Что же с королем?
Что же с королем? продолжение главной темы
02:18 912
Как задели интересы Турции?
Как задели интересы Турции? продолжение главной темы
29 ноября 2025, 14:10 4839
Умелые руки Украины: горит консорциум!
Умелые руки Украины: горит консорциум! горячая тема
01:32 2174
Всплеск эмоций и шквал угроз: новая напряженность в Восточном Средиземноморье
Всплеск эмоций и шквал угроз: новая напряженность в Восточном Средиземноморье новая геополитика
29 ноября 2025, 13:49 4628
Экс-главком ВСУ высказался о вариантах завершения войны
Экс-главком ВСУ высказался о вариантах завершения войны
01:59 1037
В доме Али Керимли нашли письмо Рамиза Мехтиева?
В доме Али Керимли нашли письмо Рамиза Мехтиева? обновлено 22:46
29 ноября 2025, 22:46 16597
Армения разыскивает сына экс-генсека ОДКБ
Армения разыскивает сына экс-генсека ОДКБ
29 ноября 2025, 23:46 1490
Украинский Ан-124 вывез из Израиля американские военные грузовики
Украинский Ан-124 вывез из Израиля американские военные грузовики фото; видео; обновлено 23:35
29 ноября 2025, 23:35 5349
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться